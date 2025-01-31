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Плохие новости для Киева. У Путина в Европе все больше союзников

Плохие новости для Киева. У Путина в Европе все больше союзников - 31.01.2025, ПРАЙМ

Плохие новости для Киева. У Путина в Европе все больше союзников

Лидеры Словакии, Австрии и Хорватии ставят под сомнение помощь Украине, и это происходит тогда, когда новый президент США Дональд Трамп стремится положить конец | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T14:36+0300

2025-01-31T14:36+0300

2025-01-31T14:36+0300

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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Лидеры Словакии, Австрии и Хорватии ставят под сомнение помощь Украине, и это происходит тогда, когда новый президент США Дональд Трамп стремится положить конец конфликту, сообщает Bloomberg.При этом, как отмечается, названные европейские страны имеют поддержку народа, что злит и пугает Евросоюз.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ качестве характерного примера издание приводит тот факт, что бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь стал фигурантом ряда уголовных дел за злоупотребления при оказании военной помощи Украине до прихода к власти нынешнего правительства. Надь, со своей стороны, утверждает, что его преследуют за выполнение долга перед НАТО.Автор отмечает, что националистические настроения в Словакии, Австрии, Хорватии и Венгрии ставят под сомнение поддержку Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также критикует санкции против России.В этих условиях лидеры региона заручились поддержкой из-за роста цен на энергоносители. Австрия готовится выдвинуть первого крайне правого канцлера со времен Второй мировой войны. В Хорватии переизбран президент Зоран Миланович, критиковавший военную помощь Киеву. В Румынии крайне правый кандидат Кэлин Джорджеску выиграл первый тур выборов, но президентская кампания была приостановлена и запущена заново решением суда.Кроме того, в Словении и Чехии к власти могут вернуться противники системы. А в Болгарии президент Румен Радев призвал снять санкции с Москвы.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заговорил о будущем вне ЕС и НАТО, однако позже взял слова назад. Сейчас он на фоне протестов обвиняет оппозицию в попытке государственного переворота.Такая эскалация риторики премьера угрожает единству ЕС, считает глава Института общественных дел из Братиславы Григорий Месежников. По его словам, все больше представителей власти продвигает интересы России, а не единого европейского блока.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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европа, ес, владимир путин, россия, словакия