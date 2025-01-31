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В Финляндии построят завод по производству тротила - 31.01.2025, ПРАЙМ
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В Финляндии построят завод по производству тротила
В Финляндии построят завод по производству тротила - 31.01.2025, ПРАЙМ
В Финляндии построят завод по производству тротила
Завод по производству тротила построят в Финляндии, чтобы решить проблему нехватки взрывчатого вещества, использующегося для производства боеприпасов в Европе,... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T15:13+0300
2025-01-31T15:20+0300
промышленность
финляндия
нато
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Завод по производству тротила построят в Финляндии, чтобы решить проблему нехватки взрывчатого вещества, использующегося для производства боеприпасов в Европе, заявил в пятницу министр обороны страны Антти Хяккянен. "Я решил, что лучшим решением будет построить завод в Финляндии, чтобы укрепить отечественную оборонную промышленность и безопасность поставок. С помощью этого нового завода по производству тротила мы решаем проблему нехватки взрывчатых веществ в Европе и возникающие в связи с этим проблемы в производстве боеприпасов", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе минобороны. По словам министра, эти инвестиции позволят "оказывать Украине долгосрочную поддержку". Завод будет расположен в городе Пори, общая стоимость проекта превысит 200 миллионов евро, уточняет ведомство. По информации минобороны, новый завод станет вторым предприятием по производству тротила в ЕС после завода в Польше.
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промышленность, финляндия, нато
Промышленность, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО
15:13 31.01.2025 (обновлено: 15:20 31.01.2025)
 
В Финляндии построят завод по производству тротила

Глава МО Хяккянен: завод по производству тротила построят в Финляндии

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Завод по производству тротила построят в Финляндии, чтобы решить проблему нехватки взрывчатого вещества, использующегося для производства боеприпасов в Европе, заявил в пятницу министр обороны страны Антти Хяккянен.
"Я решил, что лучшим решением будет построить завод в Финляндии, чтобы укрепить отечественную оборонную промышленность и безопасность поставок. С помощью этого нового завода по производству тротила мы решаем проблему нехватки взрывчатых веществ в Европе и возникающие в связи с этим проблемы в производстве боеприпасов", - приводятся слова Хяккянена в пресс-релизе минобороны.
По словам министра, эти инвестиции позволят "оказывать Украине долгосрочную поддержку". Завод будет расположен в городе Пори, общая стоимость проекта превысит 200 миллионов евро, уточняет ведомство.
По информации минобороны, новый завод станет вторым предприятием по производству тротила в ЕС после завода в Польше.
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