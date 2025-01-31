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Фицо подтвердил, что посетит Россию для празднования 80-летия Победы - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Фицо подтвердил, что посетит Россию для празднования 80-летия Победы
Фицо подтвердил, что посетит Россию для празднования 80-летия Победы - 31.01.2025, ПРАЙМ
Фицо подтвердил, что посетит Россию для празднования 80-летия Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свое намерение посетить Россию в мае, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T13:00+0300
2025-01-31T13:00+0300
политика
россия
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свое намерение посетить Россию в мае, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны."Подтверждаю, что если здоровье позволит, приму участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны, которое будет организовано в Москве", - подчеркнул он.
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россия, словакия, роберт фицо
Политика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
13:00 31.01.2025
 
Фицо подтвердил, что посетит Россию для празднования 80-летия Победы

Фицо подтвердил, что приедет в Россию в мае на празднование 80-летия Победы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 31 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свое намерение посетить Россию в мае, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны.
"Подтверждаю, что если здоровье позволит, приму участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны, которое будет организовано в Москве", - подчеркнул он.
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