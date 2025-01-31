https://1prime.ru/20250131/fitso-854582609.html

Фицо подтвердил, что посетит Россию для празднования 80-летия Победы

Фицо подтвердил, что посетит Россию для празднования 80-летия Победы - 31.01.2025, ПРАЙМ

Фицо подтвердил, что посетит Россию для празднования 80-летия Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свое намерение посетить Россию в мае, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T13:00+0300

2025-01-31T13:00+0300

2025-01-31T13:00+0300

политика

россия

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 31 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил свое намерение посетить Россию в мае, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны."Подтверждаю, что если здоровье позволит, приму участие в праздновании 80-летия победы над фашизмом и окончания Второй мировой войны, которое будет организовано в Москве", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250130/fitso-854570851.html

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россия, словакия, роберт фицо