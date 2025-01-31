https://1prime.ru/20250131/flot-854588358.html

В России приступили к ревизии танкерного флота

В России приступили к ревизии танкерного флота - 31.01.2025, ПРАЙМ

В России приступили к ревизии танкерного флота

Правительство России приступило к ревизии всего танкерного флота страны после крушения двух нефтяных танкеров, произошедшего в декабре 2024 года в районе... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T16:05+0300

2025-01-31T16:05+0300

2025-01-31T16:05+0300

россия

танкерный флот

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Правительство России приступило к ревизии всего танкерного флота страны после крушения двух нефтяных танкеров, произошедшего в декабре 2024 года в районе Керченского пролива. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев."Мы приступили к реализации решений президента, который нам поручил привести в порядок и законодательную базу, если это требуется, а это явно нам потребуется сделать, мы сейчас работаем над этим", - отметил он.По словам Савельева, ревизия флота проводится для определения возможности его эксплуатации и предотвращения подобных происшествий в будущем. Кроме того, он отметил необходимость улучшения законодательной базы в этой области.Ранее сообщалось, что процесс откачки мазута начался 19 января после того, как судно "Волгонефть-239" и судно "Волгонефть-212" потерпели крушение в районе Керченского пролива в декабре прошлого года. 10 января трещина в корме судна "Волгонефть-239" вызвала новый выброс мазута, но основная масса нефтепродуктов была собрана в течение трех дней.

https://1prime.ru/20250123/flot-854406254.html

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россия, танкерный флот