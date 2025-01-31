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Европа меняет газовую стратегию России не в ту сторону

Европа меняет газовую стратегию России не в ту сторону - 31.01.2025, ПРАЙМ

Европа меняет газовую стратегию России не в ту сторону

Поэтапный отказ от российского газа к 2027 году, анонсированный Европой, в ближайшее время труднореализуем и даже невозможен, поскольку имеют место жесткие... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T08:00+0300

2025-01-31T08:00+0300

2025-01-31T08:00+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Поэтапный отказ от российского газа к 2027 году, анонсированный Европой, в ближайшее время труднореализуем и даже невозможен, поскольку имеют место жесткие геополитические факторы, которые не позволяют европейскому рынку газа приобрести былую устойчивость и преодолеть волатильность. В данном контексте Европа сохранила и даже продолжает расширять энергетическое сотрудничество с Россией, в частности, наращивая поставки сжиженного природного газа (СПГ) из нашей страны. Так, в 2024 году Европа рекордно импортировала из России 16,5 млн. т СПГ, что на 1,3 млн. т больше, чем в 2023 году. Декларируя успехи в снижении энергетической зависимости от России, ЕС постоянно указывает на уменьшение импорта, например, угля до нуля, а также существенное сокращение импорта нефти и трубопроводного газа. Вместе с тем, о том, что российский СПГ становится для Европы все более перспективным товаром и растущим рынком, распространяться не принято. В итоге, за счет СПГ, доля России в европейском импорте газа по состоянию на конец 2024 года по-прежнему составляет 18 %, и это внушительная цифра с учетом тех масштабных и беспрецедентных санкций, которые были введены в отношении российского энергетического сектора. Ожидание прекращения транзитного контракта на поставки газа через Украину, которое произошло в 2025 году, вероятно, еще раньше привело к тому, что российские экспортеры стали в большей степени стратегически ориентироваться на экспорт СПГ в Европу. При этом российский СПГ дешевле американского, и это также сегодня является важным фактором для стран ЕС, столкнувшихся с резким подорожанием розничных цен на энергоносители в последние годы. Казалось бы, лишь СПГ остается единственным растущим направлением российского энергетического экспорта в Европу. Однако и трубопроводный газ продолжает активно поставляться через Турцию, а российская нефть, поступающая в Индию, перерабатывается там и затем в виде нефтепродуктов направляется в те же страны Европы. Кроме того, резко возросло количество теневых танкеров, плавающих под иностранными флагами и перевозящих российскую сырую нефть. И введение "потолка цен" не позволило остановить подобный экспорт. Важно упомянуть зависимость Европы от России в ядерной отрасли, которая даже более выражена, чем по другим энергоносителям. 20% импорта необогащенного урана поступает Европу из России, а вместе с Казахстаном, где доминирует "Росатом", эта доля доходит до 43%. Если вводить санкции в этой сфере, что сейчас и пытаются делать США, это будет иметь катастрофические последствия для Европы. В целом, какие-то планы и амбиции по достижению энергетической независимости Европа может анонсировать лишь тогда, когда будет преодолена волатильность на европейском рынке газа, которая продлится минимум до 2026 года, когда в мире будут ожидаться новые поставки "нероссийского" СПГ. В любом случае, геополитические факторы будут оказывать серьезное влияние на структуру рынков энергоносителей Европы и ее стратегию по энергетическому переходу. России вряд ли, даже наращивая экспорт СПГ в Европу, удастся увеличить поставки газа до уровня, который был до 2022 года, однако наша страна, скорее, будет нацелена на все большую географическую диверсификацию экспорта своих энергоносителей, включая газ. Другой вопрос - а хотели ли этого сами европейцы?Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

мнения аналитиков, газ, европа, москва, украина, ес, росатом