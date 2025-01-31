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В ЕС отметили сокращение уровня заполненности газохранилищ - 31.01.2025, ПРАЙМ
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В ЕС отметили сокращение уровня заполненности газохранилищ
В ЕС отметили сокращение уровня заполненности газохранилищ - 31.01.2025, ПРАЙМ
В ЕС отметили сокращение уровня заполненности газохранилищ
Уровень заполненности газохранилищ в ЕС опустился ниже 55%, что более чем на 16 процентных пунктов меньше, чем было годом ранее, темпы отбора растут четвертый... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T10:57+0300
2025-01-31T10:57+0300
энергетика
ес
газ
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ в ЕС опустился ниже 55%, что более чем на 16 процентных пунктов меньше, чем было годом ранее, темпы отбора растут четвертый день подряд, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). По состоянию на газовые сутки 29 января (завершились утром 30 января) европейские хранилища заполнены на 54,65%. Это на на 6,9 процентного пункта меньше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, и на 16,3 процентного пункта меньше, чем было на ту же дату в прошлом году. также уровень заполненности с начала сезона отбора газа из хранилищ – начала ноября – уменьшился к настоящему моменту уже на 40,5 процентного пункта. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 60,9 миллиарда кубометров. Это примерно на 6,4 миллиарда кубометров меньше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 17,7 миллиарда меньше, чем в прошлом году. При этом наименьший уровень заполненности газохранилищ в Европе - на Украине. Сейчас показатель составляет всего 11,6%, в них 3,6 миллиарда кубометров газа. Министр экономики Словакии Дениса Сакова накануне заявила, что объем газа в украинских хранилищах снизился к критической границе, и после остановки транзита российского газа необходимо импортировать в страну как минимум 100 миллионов кубометров в месяц. Прогноз погоды обещает понижение температуры в феврале, а результат остановки транзита российского газа – цены на газ растут и достигают максимума с нового года для всей Европы, добавила она. Биржевые цены на газ на европейском рынке в среду впервые с 15 ноября позапрошлого года преодолели рубеж в 550 долларов за тысячу кубометров.
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ес, газ
Энергетика, ЕС, Газ
10:57 31.01.2025
 
В ЕС отметили сокращение уровня заполненности газохранилищ

GIE: газохранилища ЕС заполнены на 55% по сравнению с 71% годом ранее

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ в ЕС опустился ниже 55%, что более чем на 16 процентных пунктов меньше, чем было годом ранее, темпы отбора растут четвертый день подряд, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По состоянию на газовые сутки 29 января (завершились утром 30 января) европейские хранилища заполнены на 54,65%. Это на на 6,9 процентного пункта меньше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет, и на 16,3 процентного пункта меньше, чем было на ту же дату в прошлом году. также уровень заполненности с начала сезона отбора газа из хранилищ – начала ноября – уменьшился к настоящему моменту уже на 40,5 процентного пункта.
В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет сейчас около 60,9 миллиарда кубометров. Это примерно на 6,4 миллиарда кубометров меньше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 17,7 миллиарда меньше, чем в прошлом году.
При этом наименьший уровень заполненности газохранилищ в Европе - на Украине. Сейчас показатель составляет всего 11,6%, в них 3,6 миллиарда кубометров газа.
Министр экономики Словакии Дениса Сакова накануне заявила, что объем газа в украинских хранилищах снизился к критической границе, и после остановки транзита российского газа необходимо импортировать в страну как минимум 100 миллионов кубометров в месяц.
Прогноз погоды обещает понижение температуры в феврале, а результат остановки транзита российского газа – цены на газ растут и достигают максимума с нового года для всей Европы, добавила она. Биржевые цены на газ на европейском рынке в среду впервые с 15 ноября позапрошлого года преодолели рубеж в 550 долларов за тысячу кубометров.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фицо предупредил о проблемах с заполнением газохранилищ
Вчера, 19:31
 
ЭнергетикаЕСГаз
 
 
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