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Биржевые цены на газ в ЕС превысили 570 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в ЕС превысили 570 долларов за тысячу кубометров - 31.01.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в ЕС превысили 570 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 31 октября 2023 года превысили 570 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T16:47+0300
2025-01-31T16:47+0300
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энергетика
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 31 октября 2023 года превысили 570 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 558,8 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.23 мск их стоимость составляет 570,7 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 557,1 доллара за тысячу кубометров.
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газ
Биржевые цены на газ в ЕС превысили 570 долларов за тысячу кубометров
ICE: биржевые цены на газ в ЕС превысили 570 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 31 октября 2023 года превысили 570 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 558,8 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.23 мск их стоимость составляет 570,7 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 557,1 доллара за тысячу кубометров.