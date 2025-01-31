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Биржевые цены на газ в ЕС превысили 570 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в ЕС превысили 570 долларов за тысячу кубометров - 31.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в ЕС превысили 570 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 31 октября 2023 года превысили 570 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T16:47+0300

2025-01-31T16:47+0300

2025-01-31T17:00+0300

энергетика

газ

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 31 октября 2023 года превысили 570 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 558,8 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.23 мск их стоимость составляет 570,7 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 557,1 доллара за тысячу кубометров.

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