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Украина начала импорт газа из-за критического уровня запасов, пишут СМИ

Украина начала импорт газа из-за критического уровня запасов, пишут СМИ - 31.01.2025, ПРАЙМ

Украина начала импорт газа из-за критического уровня запасов, пишут СМИ

Украинская компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, для прохождения отопительного сезона объем импорта... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T19:55+0300

2025-01-31T19:55+0300

2025-01-31T19:55+0300

энергетика

украина

газ

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Украинская компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, для прохождения отопительного сезона объем импорта возможно придется нарастить в 10 раз, сообщила в пятницу украинская версия издания Forbes. В августе 2024 года тогдашний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует импортировать газ в этом отопительном сезоне, так как достаточно заполнила хранилища и нарастила собственную добычу топлива. "Нафтогаз" начал импортировать газ. Пока импорт небольшой - 100 миллионов кубометров, но может понадобиться в 10 раз больше, чтобы пройти зиму без отключений", - говорится в материале на сайте украинского Forbes. Как сообщает издание, к январю 2025 года в украинских газохранилищах осталось рекордно малое количество топлива - около 8 миллиардов кубометров, что ниже прошлогоднего показателя на 24%. При этом из 4,5 миллиарда из них - буферный газ, после откачки которого топливохранилище выйдет из строя. По данным издания, в случае наступления холодов Украина будет вынуждена вводить ограничения на потребление газа и наращивать импорт, для уверенного прохождения текущего отопительного сезона стране потребуется дополнительный миллиард кубометров топлива. Как сообщили источники Forbes, Украина ограничена в возможностях импорта газа: страна может закачивать до 70 миллионов кубометров в стуки, при этом 42 миллиона - через территорию Словакии, а остальное из Венгрии и Польши.

https://1prime.ru/20250112/gaz-854142375.html

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украина, газ