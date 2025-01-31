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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4 процента

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4 процента - 31.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4 процента

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 4% – до 577 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T21:07+0300

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2025-01-31T21:07+0300

энергетика

европа

газ

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы выросли на 4% – до 577 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 558,8 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 556,4 доллара (-0,1%). Последние фьючерсы торговались по 576,9 доллара (+3,6%), что стало ценовым максимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 557,1 доллара за тысячу кубометров. В пятницу цены на газ в Европе впервые с 31 октября превысили отметку в 570 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов.

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европа, газ