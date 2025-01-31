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Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля - 31.01.2025, ПРАЙМ

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с заместителями и помощниками планирует посетить Москву в начале февраля для... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T14:01+0300

2025-01-31T14:01+0300

2025-01-31T14:01+0300

россия

магатэ

рафаэль гросси

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с заместителями и помощниками планирует посетить Москву в начале февраля для консультаций с российской делегацией, возглавляемой генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым."Действительно, в скором времени Рафаэль Гросси вместе с двумя заместителями и несколькими помощниками нанесет визит в Москву для консультаций с российской межведомственной делегацией во главе с Генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым", - заявил агентству РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По словам Ульянова, точная дата визита пока неизвестна, она может быть озвучена Лихачевым или генеральным директором МАГАТЭ.В ходе визита будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией на Запорожской атомной электростанции и сотрудничеством между Россией и МАГАТЭ в других областях. Российская делегация будет включать представителей различных ведомств, включая МИД, Минобороны, Росгвардию и Ростехнадзор.Ранее МАГАТЭ объявило, что Гросси также посетит Киев 4 февраля для участия в высокоуровневом совещании, посвященном предотвращению ядерной аварии в ходе конфликта.

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россия, магатэ, рафаэль гросси