Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля - 31.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250131/grossi-854583707.html
Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля
Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля - 31.01.2025, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с заместителями и помощниками планирует посетить Москву в начале февраля для... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T14:01+0300
2025-01-31T14:01+0300
россия
магатэ
рафаэль гросси
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846030897_0:88:2912:1726_1920x0_80_0_0_03da185654003bbd3b8ea0c68a9f6532.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с заместителями и помощниками планирует посетить Москву в начале февраля для консультаций с российской делегацией, возглавляемой генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым."Действительно, в скором времени Рафаэль Гросси вместе с двумя заместителями и несколькими помощниками нанесет визит в Москву для консультаций с российской межведомственной делегацией во главе с Генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым", - заявил агентству РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.По словам Ульянова, точная дата визита пока неизвестна, она может быть озвучена Лихачевым или генеральным директором МАГАТЭ.В ходе визита будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией на Запорожской атомной электростанции и сотрудничеством между Россией и МАГАТЭ в других областях. Российская делегация будет включать представителей различных ведомств, включая МИД, Минобороны, Росгвардию и Ростехнадзор.Ранее МАГАТЭ объявило, что Гросси также посетит Киев 4 февраля для участия в высокоуровневом совещании, посвященном предотвращению ядерной аварии в ходе конфликта.
https://1prime.ru/20250122/grossi-854374449.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846030897_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_5f242cd288c39d2bd941be6e6d39201d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, магатэ, рафаэль гросси
РОССИЯ, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
14:01 31.01.2025
 
Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в начале февраля для консультаций с Россией

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вместе с заместителями и помощниками планирует посетить Москву в начале февраля для консультаций с российской делегацией, возглавляемой генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым.
"Действительно, в скором времени Рафаэль Гросси вместе с двумя заместителями и несколькими помощниками нанесет визит в Москву для консультаций с российской межведомственной делегацией во главе с Генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым", - заявил агентству РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По словам Ульянова, точная дата визита пока неизвестна, она может быть озвучена Лихачевым или генеральным директором МАГАТЭ.
В ходе визита будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией на Запорожской атомной электростанции и сотрудничеством между Россией и МАГАТЭ в других областях. Российская делегация будет включать представителей различных ведомств, включая МИД, Минобороны, Росгвардию и Ростехнадзор.
Ранее МАГАТЭ объявило, что Гросси также посетит Киев 4 февраля для участия в высокоуровневом совещании, посвященном предотвращению ядерной аварии в ходе конфликта.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
СМИ узнали о планах главы МАГАТЭ посетить Россию и Украину
22 января, 14:00
 
РОССИЯМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала