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Грузия в 1,4 раза нарастила импорт российских металлов - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Грузия в 1,4 раза нарастила импорт российских металлов
Грузия в 1,4 раза нарастила импорт российских металлов - 31.01.2025, ПРАЙМ
Грузия в 1,4 раза нарастила импорт российских металлов
Грузия по итогам прошлого года в 1,4 раза нарастила импорт российских железа, стали и изделий из них - до исторического максимума, подсчитало РИА Новости по... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T03:17+0300
2025-01-31T03:17+0300
экономика
россия
бизнес
грузия
москва
иран
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Грузия по итогам прошлого года в 1,4 раза нарастила импорт российских железа, стали и изделий из них - до исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Объемы покупок Грузией железа и стали из России за 2024 год выросли в 1,4 раза, или на 40% - до 142,3 миллиона долларов. Это максимум за все время торговли двух стран. В физическом выражении импорт достиг 234 тысяч тонн, что также стало историческим рекордом. При этом Россия по итогам года стала крупнейшим поставщиком черных металлов в Грузию. В пятерку лидеров в грузинском импорте также вошли Иран (131 миллион долларов), Турция (60,5 миллиона), Китай (57,4 миллиона) и Армения (24,3 миллиона). Больше всего за прошлый год Тбилиси приобрел у Москвы прутков из железа или нелегированной стали, которые не подвергались другой обработке, кроме ковки и прокатки - 200 тысяч тонн на 114,5 миллиона долларов. Кроме того, в числе основных товаров импорта оказались произведенные из железа и нелегированной стали плоский прокат - 8,3 миллиона долларов (12,7 тысячи тонн), уголки - 7,1 миллиона (7,2 тысячи тонн), полуфабрикаты - 3,1 миллиона (6,1 тысячи тонн) и проволока - на 1,1 миллиона (1,2 тысячи тонн), а также ферросплавы - 7,09 миллиона долларов (5,7 тысячи тонн). При этом за прошлый год Грузия сократила импорт большинства товарных позиций из железа и стали - суммарно на 25 миллионов долларов. Больше всего снизились поставки некоторых видов проката (на 41%) и горячекатаных прутков (в 12 раз), а поставки продуктов прямого восстановления железной руды прекратились. Однако выросшие закупки прутков (в 2 раза), ферросплавов (в 39,8 раза) и уголков (на 36%) не только компенсировали выпавшие поставки, но и обеспечили общий рост импорта.
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россия, бизнес, грузия, москва, иран
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ГРУЗИЯ, МОСКВА, ИРАН
03:17 31.01.2025
 
Грузия в 1,4 раза нарастила импорт российских металлов

Грузия в 2024 году в 1,4 раза нарастила импорт российского железа и стали

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Грузия по итогам прошлого года в 1,4 раза нарастила импорт российских железа, стали и изделий из них - до исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Объемы покупок Грузией железа и стали из России за 2024 год выросли в 1,4 раза, или на 40% - до 142,3 миллиона долларов. Это максимум за все время торговли двух стран. В физическом выражении импорт достиг 234 тысяч тонн, что также стало историческим рекордом.
При этом Россия по итогам года стала крупнейшим поставщиком черных металлов в Грузию. В пятерку лидеров в грузинском импорте также вошли Иран (131 миллион долларов), Турция (60,5 миллиона), Китай (57,4 миллиона) и Армения (24,3 миллиона).
Больше всего за прошлый год Тбилиси приобрел у Москвы прутков из железа или нелегированной стали, которые не подвергались другой обработке, кроме ковки и прокатки - 200 тысяч тонн на 114,5 миллиона долларов. Кроме того, в числе основных товаров импорта оказались произведенные из железа и нелегированной стали плоский прокат - 8,3 миллиона долларов (12,7 тысячи тонн), уголки - 7,1 миллиона (7,2 тысячи тонн), полуфабрикаты - 3,1 миллиона (6,1 тысячи тонн) и проволока - на 1,1 миллиона (1,2 тысячи тонн), а также ферросплавы - 7,09 миллиона долларов (5,7 тысячи тонн).
При этом за прошлый год Грузия сократила импорт большинства товарных позиций из железа и стали - суммарно на 25 миллионов долларов. Больше всего снизились поставки некоторых видов проката (на 41%) и горячекатаных прутков (в 12 раз), а поставки продуктов прямого восстановления железной руды прекратились.
Однако выросшие закупки прутков (в 2 раза), ферросплавов (в 39,8 раза) и уголков (на 36%) не только компенсировали выпавшие поставки, но и обеспечили общий рост импорта.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесГРУЗИЯМОСКВАИРАН
 
 
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