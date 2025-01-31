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Паромная переправа Холмск-Холмск возобновила работу после циклона
Паромная переправа Холмск-Холмск возобновила работу после циклона - 31.01.2025, ПРАЙМ
Паромная переправа Холмск-Холмск возобновила работу после циклона
Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с 01.00 мск пятницы возобновила работу после циклона, сообщает главное управление МЧС по... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T01:38+0300
2025-01-31T01:38+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с 01.00 мск пятницы возобновила работу после циклона, сообщает главное управление МЧС по Сахалинской области.
"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе, с 09.00 (01.00 мск) 31 января паромная переправа Ванино-Холмск открыта", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено в понедельник в связи с подходом циклона и штормом в Татарском проливе.
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Паромная переправа Холмск-Холмск возобновила работу после циклона
Паромная переправа Холмск-Холмск возобновила работу после циклона
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с 01.00 мск пятницы возобновила работу после циклона, сообщает главное управление МЧС по Сахалинской области.
"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе, с 09.00 (01.00 мск) 31 января паромная переправа Ванино-Холмск открыта", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено в понедельник в связи с подходом циклона и штормом в Татарском проливе.