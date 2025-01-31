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Паромная переправа Холмск-Холмск возобновила работу после циклона

Паромная переправа Холмск-Холмск возобновила работу после циклона - 31.01.2025, ПРАЙМ

Паромная переправа Холмск-Холмск возобновила работу после циклона

Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с 01.00 мск пятницы возобновила работу после циклона, сообщает главное управление МЧС по... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T01:38+0300

2025-01-31T01:38+0300

2025-01-31T01:38+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с 01.00 мск пятницы возобновила работу после циклона, сообщает главное управление МЧС по Сахалинской области. "В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе, с 09.00 (01.00 мск) 31 января паромная переправа Ванино-Холмск открыта", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Морское сообщение Сахалина с материком было приостановлено в понедельник в связи с подходом циклона и штормом в Татарском проливе.

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бизнес, россия, сахалин, татарский пролив, москва, порт ванино, мчс