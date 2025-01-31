https://1prime.ru/20250131/inflyatsiya-854581315.html

США могут достичь нулевой инфляции, заявил Илон Маск

США могут достичь нулевой инфляции, заявил Илон Маск - 31.01.2025, ПРАЙМ

США могут достичь нулевой инфляции, заявил Илон Маск

Соединенные Штаты могут достичь нулевой инфляции, если сократят расходы на четыре миллиарда долларов в день. Такое мнение выразил глава нового департамента... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T12:17+0300

2025-01-31T12:17+0300

2025-01-31T12:17+0300

экономика

сша

инфляция

илон маск

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут достичь нулевой инфляции, если сократят расходы на четыре миллиарда долларов в день. Такое мнение выразил глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск.По словам Маска, для сокращения дефицита федерального бюджета до триллиона долларов необходимо каждый день сокращать расходы на около четыре миллиарда долларов."Это все равно приведет к дефициту в примерно один триллион долларов, но экономический рост должен соответствовать этому значению, что будет означать отсутствие инфляции в 2026 году", - заметил бизнесмен.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) несет ответственность за рекордную инфляцию в стране, и его администрация намерена принять меры по ее устранению и укреплению национальной экономики.

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сша, инфляция, илон маск