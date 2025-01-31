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Intel в 2023 году получила чистый убыток в 18,75 миллиарда долларов - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Intel в 2023 году получила чистый убыток в 18,75 миллиарда долларов
Intel в 2023 году получила чистый убыток в 18,75 миллиарда долларов - 31.01.2025, ПРАЙМ
Intel в 2023 году получила чистый убыток в 18,75 миллиарда долларов
Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам прошлого года получила чистый убыток в размере 18,756... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T00:50+0300
2025-01-31T00:50+0300
технологии
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам прошлого года получила чистый убыток в размере 18,756 миллиарда долларов против прибыль в 1,689 миллиарда в 2023 году, следует из отчетности компании. Разводненный убыток на акцию составил 4,38 доллара против прибыли в 0,4 доллара ранее. Выручка компании сократилась на 2,1% - до 53,101 миллиарда долларов. По итогам прошлого квартала Intel получила убыток в размере 126 миллионов долларов против прибыли в 2,669 миллиарда за аналогичный период предыдущего года. Разводненный убыток на акцию составил 0,03 доллара после прибыли в 0,63 доллара. Скорректированная прибыль на акцию при этом составила 0,13 доллара, что оказалось чуть выше ожиданий. Выручка снизилась на 7,4% - до 14,26 миллиарда долларов, прогноз составлял 13,83 миллиарда. В первом квартале текущего года компания ожидает выручку на уровне 11,7-12,7 миллиарда, а также разводненный на акцию убыток в размере 0,27 доллара. Акции Intel после закрытия основных торгов в США дорожают на 2%. Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
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технологии, финансы, москва, сша
Технологии, Финансы, МОСКВА, США
00:50 31.01.2025
 
Intel в 2023 году получила чистый убыток в 18,75 миллиарда долларов

Чистый убыток Intel в 2023 году составил 18,756 миллиарда долларов

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам прошлого года получила чистый убыток в размере 18,756 миллиарда долларов против прибыль в 1,689 миллиарда в 2023 году, следует из отчетности компании.
Разводненный убыток на акцию составил 4,38 доллара против прибыли в 0,4 доллара ранее. Выручка компании сократилась на 2,1% - до 53,101 миллиарда долларов.
По итогам прошлого квартала Intel получила убыток в размере 126 миллионов долларов против прибыли в 2,669 миллиарда за аналогичный период предыдущего года. Разводненный убыток на акцию составил 0,03 доллара после прибыли в 0,63 доллара. Скорректированная прибыль на акцию при этом составила 0,13 доллара, что оказалось чуть выше ожиданий. Выручка снизилась на 7,4% - до 14,26 миллиарда долларов, прогноз составлял 13,83 миллиарда.
В первом квартале текущего года компания ожидает выручку на уровне 11,7-12,7 миллиарда, а также разводненный на акцию убыток в размере 0,27 доллара.
Акции Intel после закрытия основных торгов в США дорожают на 2%.
Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.
 
ТехнологииФинансыМОСКВАСША
 
 
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