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В "Яндексе" рассказали о запросах в новогодние каникулы - 31.01.2025, ПРАЙМ
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В "Яндексе" рассказали о запросах в новогодние каникулы
В "Яндексе" рассказали о запросах в новогодние каникулы - 31.01.2025, ПРАЙМ
В "Яндексе" рассказали о запросах в новогодние каникулы
Порядка 45 миллионов запросов в поисковике "Яндекса" в новогодние каникулы были связаны с шопингом, причем активно россияне интересовались распродажами и... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T06:17+0300
2025-01-31T06:17+0300
бизнес
россия
москва
яндекс
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Порядка 45 миллионов запросов в поисковике "Яндекса" в новогодние каникулы были связаны с шопингом, причем активно россияне интересовались распродажами и специальными предложениями, рассказали РИА Новости в "Яндекс Рекламе". "По данным Яндекс Рекламы, в период январских каникул пользователи задали поиску почти 45 миллионов запросов, связанных с брендами магазинов и маркетплейсов. Активно люди интересовались и новогодними распродажами - порядка 7 миллионов раз. Каждый пятый запрос также относился к скидкам и акциям конкретных брендов", - сообщили в сервисе. Там также выяснили, что 69% россиян, совершавших покупки на новогодних каникулах, делали их онлайн, а средний чек на интернет-шопинг составил 15,3 тысячи рублей. В целом в начале января чаще всего покупали одежду, электронику, а также мебель, товары для ремонта, дома и дачи. По каждой из трех категорий чек в среднем составил - 12 тысяч рублей, 22,8 тысячи рублей и 10,9 тысячи рублей. По мнению руководителя направления непродовольственного ритейла "Яндекс Рекламы" Алексея Ворожейкина, в новогодние праздники пользователи больше времени проводят в Сети и для продавцов это хорошее время привлечь новую аудиторию с помощью специальных предложений и акций. "По нашим данным, 7 из 10 пользователей в каникулы спонтанно покупали что-то из одежды, электроники или товаров для дома", - отметил он.
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192
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бизнес, россия, москва, яндекс
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Яндекс
06:17 31.01.2025
 
В "Яндексе" рассказали о запросах в новогодние каникулы

Порядка 45 миллионов запросов в Яндексе в новогодние каникулы были связаны с шопингом

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Порядка 45 миллионов запросов в поисковике "Яндекса" в новогодние каникулы были связаны с шопингом, причем активно россияне интересовались распродажами и специальными предложениями, рассказали РИА Новости в "Яндекс Рекламе".
"По данным Яндекс Рекламы, в период январских каникул пользователи задали поиску почти 45 миллионов запросов, связанных с брендами магазинов и маркетплейсов. Активно люди интересовались и новогодними распродажами - порядка 7 миллионов раз. Каждый пятый запрос также относился к скидкам и акциям конкретных брендов", - сообщили в сервисе.
Там также выяснили, что 69% россиян, совершавших покупки на новогодних каникулах, делали их онлайн, а средний чек на интернет-шопинг составил 15,3 тысячи рублей.
В целом в начале января чаще всего покупали одежду, электронику, а также мебель, товары для ремонта, дома и дачи. По каждой из трех категорий чек в среднем составил - 12 тысяч рублей, 22,8 тысячи рублей и 10,9 тысячи рублей.
По мнению руководителя направления непродовольственного ритейла "Яндекс Рекламы" Алексея Ворожейкина, в новогодние праздники пользователи больше времени проводят в Сети и для продавцов это хорошее время привлечь новую аудиторию с помощью специальных предложений и акций.
"По нашим данным, 7 из 10 пользователей в каникулы спонтанно покупали что-то из одежды, электроники или товаров для дома", - отметил он.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАЯндекс
 
 
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