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В Японии назвали неуместными предложения о захоронении ядерных отходов

В Японии назвали неуместными предложения о захоронении ядерных отходов - 31.01.2025, ПРАЙМ

В Японии назвали неуместными предложения о захоронении ядерных отходов

Власти Японии считают неуместными и необдуманными высказывания участников конференции по теме утилизации радиоактивных отходов, которые предложили сделать... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T06:44+0300

2025-01-31T06:44+0300

2025-01-31T06:44+0300

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ТОКИО, 31 янв – ПРАЙМ. Власти Японии считают неуместными и необдуманными высказывания участников конференции по теме утилизации радиоактивных отходов, которые предложили сделать местом захоронения южные острова Курильской гряды, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси. "Двадцать третьего января в Токио состоялось общестрановое интерактивное совещание, посвященное окончательной утилизации ядерных отходов, организованное совместно министерством экономики, торговли и промышленности и Организацией по управлению ядерными отходами (NUMO). Насколько нам известно, во время этого совещания один из участников выступил с предложением по северным территориям (так в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.), а сотрудник организации также высказался по этому поводу. Мы осознаем, что с учетом мнения бывших жителей островов такие консервативные заявления неуместны и необдуманны", - подчеркнул генсек японского правительства. После мероприятия власти японской префектуры Хоккайдо выразили протест в связи с прозвучавшими высказываниями. Хаяси уточнил, что министр экономики, торговли и промышленности, а также глава NUMO уже принесли официальные извинения перед администрацией префектуры Хоккайдо. "В дальнейшем мы намерены уделять особое внимание, чтобы подобные случаи не повторялись, и предоставить точные разъяснения", - добавил он. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2024 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

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