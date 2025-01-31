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Молдавия планирует сократить объем закупаемой на бирже электроэнергии - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Молдавия планирует сократить объем закупаемой на бирже электроэнергии
Молдавия планирует сократить объем закупаемой на бирже электроэнергии - 31.01.2025, ПРАЙМ
Молдавия планирует сократить объем закупаемой на бирже электроэнергии
Молдавия рассчитывает, что в феврале объем закупаемой на бирже электроэнергии будет сокращен с 39% до 25% потребления, сообщает пресс-служба компании Energocom. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T14:33+0300
2025-01-31T14:33+0300
энергетика
молдавия
energocom
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КИШИНЕВ, 31 янв - ПРАЙМ. Молдавия рассчитывает, что в феврале объем закупаемой на бирже электроэнергии будет сокращен с 39% до 25% потребления, сообщает пресс-служба компании Energocom. "Компания Energocom подписала два новых двусторонних контракта и увеличила объем закупок в этом формате для февраля. В результате в феврале доля энергии, покупаемой на бирже, сократится примерно до 25% по сравнению с 39% в январе", - говорится в сообщении размещенном на странице компании в социальных сетях.Доля электроэнергии, закупаемой у румынской компании Nuclearelectrica по продленному контракту, составит примерно 18% от общего потребления. Новые контракты с компаниями Hidroelectrica и D. Trading смогут покрыть 3,3% и 17% от необходимого объема соответственно. Цены на закупку электроэнергии у румынских компаний колеблются в пределах от 80 до 145 евро. Ожидается, что городские котельные в Кишиневе и Бельцах в следующем месяце выработают около 120 тысяч МВтч, что составит около 30% потребления. При этом еще 30 тысяч МВтч (почти 8%) составит возобновляемая энергия. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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молдавия, energocom
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Energocom
14:33 31.01.2025
 
Молдавия планирует сократить объем закупаемой на бирже электроэнергии

Energocom: Кишинев планирует сократить объем закупаемой на бирже электроэнергии

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 31 янв - ПРАЙМ. Молдавия рассчитывает, что в феврале объем закупаемой на бирже электроэнергии будет сокращен с 39% до 25% потребления, сообщает пресс-служба компании Energocom.
"Компания Energocom подписала два новых двусторонних контракта и увеличила объем закупок в этом формате для февраля. В результате в феврале доля энергии, покупаемой на бирже, сократится примерно до 25% по сравнению с 39% в январе", - говорится в сообщении размещенном на странице компании в социальных сетях.
Доля электроэнергии, закупаемой у румынской компании Nuclearelectrica по продленному контракту, составит примерно 18% от общего потребления. Новые контракты с компаниями Hidroelectrica и D. Trading смогут покрыть 3,3% и 17% от необходимого объема соответственно. Цены на закупку электроэнергии у румынских компаний колеблются в пределах от 80 до 145 евро.
Ожидается, что городские котельные в Кишиневе и Бельцах в следующем месяце выработают около 120 тысяч МВтч, что составит около 30% потребления. При этом еще 30 тысяч МВтч (почти 8%) составит возобновляемая энергия.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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ЭнергетикаМОЛДАВИЯEnergocom
 
 
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