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Mars не будет снижать производство кормов для животных в России

Mars не будет снижать производство кормов для животных в России - 31.01.2025, ПРАЙМ

Mars не будет снижать производство кормов для животных в России

Производитель кормов для животных Whiskas, Pedigree, Chappi, Kitekat - компания Mars - не планирует снижать объемы производства в России на фоне запрета на ввоз | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T17:34+0300

2025-01-31T17:34+0300

2025-01-31T17:34+0300

экономика

корм для собак

корм для кошек

mars

ес

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Производитель кормов для животных Whiskas, Pedigree, Chappi, Kitekat - компания Mars - не планирует снижать объемы производства в России на фоне запрета на ввоз сельхозпродукции из ЕС из-за распространения ящура, так как они почти полностью производятся из российского сырья, сообщил РИА Новости представитель компании. Ранее в пятницу издание Shopper's со ссылкой на менеджеров производителя товаров повседневного спроса и компании, связанной с рынком зоотоваров, сообщило, что российские производители кормов для домашних животных могут пострадать от запрета на ввоз животноводческой продукции из Европы, который недавно ввел Россельхознадзор из-за вспышки ящура в Германии. Запрет, по данным издания, затронул добавки, которые используются в производстве кормов для кошек и собак. "Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется. Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур. Кроме того, мы обратились в РСХН с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, производящее используемый нами ингридиент, и надеемся в ближайшее время получить разрешение на дальнейший ввоз этой кормовой добавки", - рассказал представитель Mars. Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт позже уточнял, что поставки запрещены на месяц, далее возможны смягчения в случае отсутствия вируса.

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