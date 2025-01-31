https://1prime.ru/20250131/kosachev-854591299.html

В СФ не исключают диверсий со стороны НАТО на Балтике для наращивания сил

В СФ не исключают диверсий со стороны НАТО на Балтике для наращивания сил - 31.01.2025, ПРАЙМ

В СФ не исключают диверсий со стороны НАТО на Балтике для наращивания сил

У России нет ни геополитического, ни военного интереса проводить диверсии на Балтийском море, но в диверсиях может быть заинтересовано НАТО, чтобы нарастить... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T17:28+0300

2025-01-31T17:28+0300

2025-01-31T17:28+0300

константин косачев

совет федерации

нато

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МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. У России нет ни геополитического, ни военного интереса проводить диверсии на Балтийском море, но в диверсиях может быть заинтересовано НАТО, чтобы нарастить свою группировку вблизи морских границ России, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Полиция Норвегии заявила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем, его подозревают в якобы причастности к повреждению подводного кабеля между Латвией и Швецией. "У России по определению нет никакого ни геополитического, ни уж тем более военного интереса осуществлять диверсии на Балтике. Это не дает нам никаких преимуществ", - подчеркнул политик"А вот если представить себе, что самоподрывы устраивают сами натовцы с целью обвинить в этом Россию, то смыслы сразу же проявляются", - подчеркнул Косачев в своем Telegram-канале. По его словам, "интерес НАТО в диверсиях на море преследует конкретную цель – обосновать наращивание своего военного присутствия вблизи морских границ России". "Глобально – чтобы сделать Балтийское море внутренним морем НАТО", - указал он.

https://1prime.ru/20250131/sudno-854584575.html

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константин косачев, совет федерации, нато