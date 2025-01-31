https://1prime.ru/20250131/kursy-854591583.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 1 февраля

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 1 февраля - 31.01.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 1 февраля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 10,91 копейки - до 13,2638 рубля, курс доллара - на 19,55 копейки, до 97,8107 рубля, а | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T17:31+0300

2025-01-31T17:31+0300

2025-01-31T17:31+0300

экономика

юань

доллар сша

евро

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ede9b7a8fabba6a173322141307353fe.jpg

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 10,91 копейки - до 13,2638 рубля, курс доллара - на 19,55 копейки, до 97,8107 рубля, а курс евро - на 64,81 копейки, до 102,1301 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, доллар сша, евро, курсы валют