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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 1 февраля - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 1 февраля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 1 февраля - 31.01.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 1 февраля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 10,91 копейки - до 13,2638 рубля, курс доллара - на 19,55 копейки, до 97,8107 рубля, а | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T17:31+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 10,91 копейки - до 13,2638 рубля, курс доллара - на 19,55 копейки, до 97,8107 рубля, а курс евро - на 64,81 копейки, до 102,1301 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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юань, доллар сша, евро, курсы валют
Экономика, юань, Доллар США, евро, курсы валют
17:31 31.01.2025
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 1 февраля

ЦБ: официальный курс юаня с субботы - 13,26, доллара - 97,81, евро - 102,13 рубля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 10,91 копейки - до 13,2638 рубля, курс доллара - на 19,55 копейки, до 97,8107 рубля, а курс евро - на 64,81 копейки, до 102,1301 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Московскую биржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Мосбиржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
ЭкономикаюаньДоллар СШАеврокурсы валют
 
 
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