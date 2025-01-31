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Кузбассу хватит 68 тысяч инновационных вагонов для вывоза угля

Кузбассу хватит 68 тысяч инновационных вагонов для вывоза угля - 31.01.2025, ПРАЙМ

Кузбассу хватит 68 тысяч инновационных вагонов для вывоза угля

Кузбассу для вывоза в 2025 году 54,1 миллиона тонн угля на экспорт в восточном направлении только в инновационных вагонах достаточно 68 тысяч единиц, а всего в... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Кузбассу для вывоза в 2025 году 54,1 миллиона тонн угля на экспорт в восточном направлении только в инновационных вагонах достаточно 68 тысяч единиц, а всего в этом регионе вместе с Восточным полигоном сконцентрировано 120 тысяч таких вагонов, сообщил замгендиректора РЖД Михаил Глазков. Он напомнил, что соглашение с Кемеровской областью по вывозу указанного объема угля предусматривает с 1 апреля 2025 года переход на вывоз только в инновационных вагонах. "С точки зрения технологичной возможности сегодня на сети российских железных дорог есть 185 тысяч инновационных полувагонов. На Кузбассе и вместе с Восточным полигоном сегодня за счет решений, которые мы принимали в 2024 году, сконцентрировано уже 120 тысяч инновационных полувагонов. Для вывоза 54,1 миллиона тонн угольной продукции из Кемеровской области достаточно 68 тысяч инновационных полувагонов. Продолжаем эту работу", - сказал Глазков. По его данным, в 2024 году доля использования инновационного парка полувагонов в данных перевозках была на уровне 59%. "В январе мы вышли уже на 69%. В соглашении с Кузбассом целевая задача стоит выйти на 100% с 1 апреля. Поэтому данную работу сегодня проводим с собственниками, операторами подвижного состава, грузоотправителями и, конечно же, Кемеровской областью", - добавил замглавы РЖД. РЖД в январе сообщали, что заключили с Кузбассом соглашение о вывозе в 2025 году 54,1 миллиона тонн угля на экспорт в восточном направлении. Это позволит обеспечить стабильность работы угольных предприятий ключевого добывающего региона. Документом закреплено поквартальное распределение объёмов перевозок в восточном направлении, исходя из планов проведения на железных дорогах ремонтных и строительных работ. Отмечалось, что для увеличения эффективности использования инфраструктуры Восточного полигона документ предусматривает уже со второго квартала 2025 года полный переход на использование для погрузки угля инновационного подвижного состава повышенной грузоподъёмности.

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