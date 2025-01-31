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Новак поручил простимулировать спрос на продукцию лесной промышленности - 31.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Новак поручил простимулировать спрос на продукцию лесной промышленности
Новак поручил простимулировать спрос на продукцию лесной промышленности - 31.01.2025, ПРАЙМ
Новак поручил простимулировать спрос на продукцию лесной промышленности
Вице-премьер Александр Новак поручил Минстрою и Минпромторгу проработать инструменты стимулирования спроса на продукцию лесной промышленности в индивидуальном... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T19:08+0300
2025-01-31T19:08+0300
экономика
александр новак
лесная промышленность
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил Минстрою и Минпромторгу проработать инструменты стимулирования спроса на продукцию лесной промышленности в индивидуальном жилищном строительстве, промышленности и энергетике, сообщил кабмин РФ. "Минстрою и Минпромторгу дано поручение разработать инструменты стимулирования спроса на продукцию лесопромышленного комплекса в индивидуальном жилищном строительстве, промышленности и энергетике", - сказано в сообщении по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Отмечается, что Минпромторг совместно с компаниями лесопромышленного сектора также подготовит "дорожную карту" по развитию производства отечественной лесозаготовительной техники.
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александр новак, лесная промышленность
Экономика, Александр Новак, лесная промышленность
19:08 31.01.2025
 
Новак поручил простимулировать спрос на продукцию лесной промышленности

Новак поручил простимулировать спрос на продукцию лесной промышленности России

© РИА Новости . Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкЗаготовки дров
Заготовки дров - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак поручил Минстрою и Минпромторгу проработать инструменты стимулирования спроса на продукцию лесной промышленности в индивидуальном жилищном строительстве, промышленности и энергетике, сообщил кабмин РФ.
"Минстрою и Минпромторгу дано поручение разработать инструменты стимулирования спроса на продукцию лесопромышленного комплекса в индивидуальном жилищном строительстве, промышленности и энергетике", - сказано в сообщении по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.
Отмечается, что Минпромторг совместно с компаниями лесопромышленного сектора также подготовит "дорожную карту" по развитию производства отечественной лесозаготовительной техники.
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