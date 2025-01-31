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Житель Подмосковья сорвал куш в 285 миллионов рублей в лотерее - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Житель Подмосковья сорвал куш в 285 миллионов рублей в лотерее
Житель Подмосковья сорвал куш в 285 миллионов рублей в лотерее - 31.01.2025, ПРАЙМ
Житель Подмосковья сорвал куш в 285 миллионов рублей в лотерее
Житель Подмосковья купил в Орехово-Зуево билет игры "Охота" за 150 рублей и выиграл 285 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T15:47+0300
2025-01-31T15:47+0300
экономика
столото
финансы
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Житель Подмосковья купил в Орехово-Зуево билет игры "Охота" за 150 рублей и выиграл 285 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото". "Тридцать первого января 2025 года в 18887-м тираже игры "Охота" был разыгран многомиллионный трофей - 285 280 449 рублей. Победителем стал житель Московской области, купивший лотерейный билет за 150 рублей в розничной точке продаж "Столото" в городе Орехово-Зуево", - сказали в компании. Он приобрел билет за 150 рублей и угадал четыре числа в обоих числовых полях билета - 12, 13, 15, 20 и 5, 7, 8, 14. Он пока не подал заявку на получение выигрыша.Ранее, в марте 2024 года, житель Новосибирской области выиграл более 28 миллионов рублей в этой же лотерее, а в апреле 2024 года житель Ярославской области выиграл суперприз в 20 миллионов рублей. Это уже третий раз, когда суперприз "Охоты" уходит к победителю.
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столото, финансы
Экономика, Столото, Финансы
15:47 31.01.2025
 
Житель Подмосковья сорвал куш в 285 миллионов рублей в лотерее

"Столото": житель Подмосковья сорвал куш в 285 миллионов рублей в лотерее "Охота

© РИА Новости . Георгий Куролесин | Перейти в медиабанкКиоск "Гослото" на проспекте Мира
Киоск Гослото на проспекте Мира - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Георгий Куролесин
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Житель Подмосковья купил в Орехово-Зуево билет игры "Охота" за 150 рублей и выиграл 285 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото".
"Тридцать первого января 2025 года в 18887-м тираже игры "Охота" был разыгран многомиллионный трофей - 285 280 449 рублей. Победителем стал житель Московской области, купивший лотерейный билет за 150 рублей в розничной точке продаж "Столото" в городе Орехово-Зуево", - сказали в компании.
Он приобрел билет за 150 рублей и угадал четыре числа в обоих числовых полях билета - 12, 13, 15, 20 и 5, 7, 8, 14. Он пока не подал заявку на получение выигрыша.
Ранее, в марте 2024 года, житель Новосибирской области выиграл более 28 миллионов рублей в этой же лотерее, а в апреле 2024 года житель Ярославской области выиграл суперприз в 20 миллионов рублей. Это уже третий раз, когда суперприз "Охоты" уходит к победителю.
 
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