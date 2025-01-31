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Россиянам назвали важную выплату, которая вырастет с 1 февраля

Россиянам назвали важную выплату, которая вырастет с 1 февраля - 31.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам назвали важную выплату, которая вырастет с 1 февраля

С 1 февраля размер материнского капитала будет увеличен на 9,5 процента. Об этом рассказала агентству "Прайм" Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T02:02+0300

2025-01-31T02:02+0300

2025-01-31T02:02+0300

экономика

финансы

общество

сертификаты на маткапитал

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. С 1 февраля размер материнского капитала будет увеличен на 9,5 процента. Об этом рассказала агентству "Прайм" Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.Теперь размер материнского капитала на первого ребёнка, если он был рожден или усыновлен до 1 января 2020 года, составит 690,3 тысячи рублей, за второго и последующего ребёнка - 912,2 тысячи рублей, объясняет экономист.Ранее планировалось увеличить размера маткапитала только на 7,3 процента. Однако ввиду пересмотра уровня инфляции 2024 года изменились и цифры увеличения материнского капитала.Эксперт напомнила, что воспользоваться маткапиталом могут только граждане РФ на момент рождения ребенка, если он также имеет гражданство РФ.Сегодня при наличии регистрации на портале Госуслуг сертификат на маткапитал на детей, рожденных с 15 апреля 2020 года, оформляется автоматически. Он приходит в личный кабинет Госуслуг одного из родителей по истечении пяти рабочих дней после регистрации ребенка в ЗАГСе. Бумажную версию сертификата можно получить в МФЦ.Маткапиталом можно воспользоваться, когда ребенку исполнится три года, и только на определенные нужды:Однако воспользоваться маткапиталом можно и до трех лет ребенка, если речь идет о получении ежемесячных выплат семьям с низкими доходами (менее двух региональных МРОТ на человека) или об уплате первоначального взноса при приобретении жилья или строительстве дома за счет кредитных средств.В случае ежемесячных выплат для родителей с низкими доходами необходимо подать заявление в течение шести месяцев с даты рождения ребенка, тогда выплаты будут начислены непосредственно с момента рождения. Если подать заявление позже, то с месяца, когда поступило обращение. Обычно выплаты приходят ежемесячно в течение года, для продления требуется подать заявление второй раз.При уплате первоначального ипотечного взноса для приобретения или строительства жилья можно воспользоваться частью маткапитала сразу же после рождения, при этом остаток можно потратить через три года на приобретение жилья, строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (например, загородного дома), как с привлечением, так и без привлечения строительной организации.В понятие "улучшение жилищных условий" также входят расходы на компенсацию затрат на ремонт объекта индивидуального жилищного строительства; погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья; для уплаты цены по договору участия в долевом строительстве или взноса участника жилищных кооперативов.Если материнский капитал был использован на улучшение жилищных условий, то приобретаемое помещение должно быть оформлено в общую собственность. Таким образом, помимо лица, распоряжающегося сертификатом на маткапитал, в новой квартире должны быть прописаны его дети и супруг (супруга) с выделением каждому своих долей владения.Право на получение сертификата на маткапитал имеют:Помимо отцов и матерей, право на маткапитал имеют несовершеннолетние дети, которые обучаются очно в учебных заведениях (но не дополнительного образования) не дольше, чем до достижения ими возраста 23-х лет. Эта категория получает право в том случае, если у родителей (или родителя) прекратилось право на дополнительные меры государственной поддержки.

https://1prime.ru/20250116/matkapital-854240404.html

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финансы, общество , сертификаты на маткапитал