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Отец Маска хочет привлечь до $200 млн с помощью мемкоина Musk It - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Отец Маска хочет привлечь до $200 млн с помощью мемкоина Musk It
Отец Маска хочет привлечь до $200 млн с помощью мемкоина Musk It - 31.01.2025, ПРАЙМ
Отец Маска хочет привлечь до $200 млн с помощью мемкоина Musk It
Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол намерен привлечь от 150 до 200 миллионов долларов для аналитического центра под названием... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T21:10+0300
2025-01-31T21:10+0300
криптовалюта
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол намерен привлечь от 150 до 200 миллионов долларов для аналитического центра под названием Musk Institute с помощью мемкоина Musk It, сообщает издание Fortune, которому Маск-старший дал интервью. "Эррол Маск, у которого, по сообщениям, непростые отношения с сыном, и его деловой партнер Нейтан Браун заявили Fortune, что надеются собрать от 150 до 200 миллионов долларов с помощью токенного проекта под названием Musk It. Эррол Маск объяснил, что планирует использовать полученные средства для поддержки нового коммерческого аналитического центра под названием Musk Institute, основанием которого он занимается", - сообщает издание. Как отмечается, мемкоин запустила некая ближневосточная компания в декабре 2024 года, а Маск-старший и Браун одобрили это название и решили стать партнерами по токену после появления идеи аналитического центра. По словам Маска-старшего, ни Илон, ни его другой сын Кимбал не связаны с этой криптовалютой и аналитическим центром. Он добавил, что планирует собирать исследователей для различных инженерных проектов с помощью своего центра, но не стал называть точных сроков его запуска.
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илон маск
Криптовалюта, Илон Маск
21:10 31.01.2025
 
Отец Маска хочет привлечь до $200 млн с помощью мемкоина Musk It

Отец Маска хочет привлечь до $200 млн с помощью мемкоина Musk It для фабрики идей

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты. - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол намерен привлечь от 150 до 200 миллионов долларов для аналитического центра под названием Musk Institute с помощью мемкоина Musk It, сообщает издание Fortune, которому Маск-старший дал интервью.
"Эррол Маск, у которого, по сообщениям, непростые отношения с сыном, и его деловой партнер Нейтан Браун заявили Fortune, что надеются собрать от 150 до 200 миллионов долларов с помощью токенного проекта под названием Musk It. Эррол Маск объяснил, что планирует использовать полученные средства для поддержки нового коммерческого аналитического центра под названием Musk Institute, основанием которого он занимается", - сообщает издание.
Как отмечается, мемкоин запустила некая ближневосточная компания в декабре 2024 года, а Маск-старший и Браун одобрили это название и решили стать партнерами по токену после появления идеи аналитического центра.
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Вчера, 15:21
По словам Маска-старшего, ни Илон, ни его другой сын Кимбал не связаны с этой криптовалютой и аналитическим центром. Он добавил, что планирует собирать исследователей для различных инженерных проектов с помощью своего центра, но не стал называть точных сроков его запуска.
 
КриптовалютаИлон Маск
 
 
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