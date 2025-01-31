https://1prime.ru/20250131/mask-854596651.html

Отец Маска хочет привлечь до $200 млн с помощью мемкоина Musk It

Отец Маска хочет привлечь до $200 млн с помощью мемкоина Musk It - 31.01.2025, ПРАЙМ

Отец Маска хочет привлечь до $200 млн с помощью мемкоина Musk It

Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол намерен привлечь от 150 до 200 миллионов долларов для аналитического центра под названием... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T21:10+0300

2025-01-31T21:10+0300

2025-01-31T21:10+0300

криптовалюта

илон маск

https://cdnn.1prime.ru/img/83430/96/834309658_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71c1339a4a97f0288aae77628d6352b5.jpg

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол намерен привлечь от 150 до 200 миллионов долларов для аналитического центра под названием Musk Institute с помощью мемкоина Musk It, сообщает издание Fortune, которому Маск-старший дал интервью. "Эррол Маск, у которого, по сообщениям, непростые отношения с сыном, и его деловой партнер Нейтан Браун заявили Fortune, что надеются собрать от 150 до 200 миллионов долларов с помощью токенного проекта под названием Musk It. Эррол Маск объяснил, что планирует использовать полученные средства для поддержки нового коммерческого аналитического центра под названием Musk Institute, основанием которого он занимается", - сообщает издание. Как отмечается, мемкоин запустила некая ближневосточная компания в декабре 2024 года, а Маск-старший и Браун одобрили это название и решили стать партнерами по токену после появления идеи аналитического центра. По словам Маска-старшего, ни Илон, ни его другой сын Кимбал не связаны с этой криптовалютой и аналитическим центром. Он добавил, что планирует собирать исследователей для различных инженерных проектов с помощью своего центра, но не стал называть точных сроков его запуска.

https://1prime.ru/20250130/mask-854560528.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск