https://1prime.ru/20250131/mid-854579822.html

В МИД прокомментировали расстрел мирных жителей в Русском Поречном

В МИД прокомментировали расстрел мирных жителей в Русском Поречном - 31.01.2025, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали расстрел мирных жителей в Русском Поречном

Расстрел мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области является очередным бесчинством ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T11:01+0300

2025-01-31T11:01+0300

2025-01-31T11:01+0300

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Расстрел мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области является очередным бесчинством ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Очередные бесчинства боевики украинских вооруженных формирований совершили в недавно освобожденном Вооруженными силами Российской Федерации селе Русское Поречное Суджанского района Курской области", - подчеркнула дипломат.Захарова заметила, что что важно сообщать о преступлениях, совершенных ВСУ против мирного населения в Курской области. Она назвала эти преступления актом терроризма и нацистской жестокости.Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщили о найденных телах мирных жителей, которые были замучены украинскими военными в селе Русское Поречное Курской области.Генрокуратура и Следственный комитет Российской Федерации активно документируют и расследуют преступления, совершаемые военнослужащими ВСУ и иностранными наемниками на территории приграничных регионов России, включая Курскую область.

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россия, украина, мид, всу