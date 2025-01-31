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В МИД прокомментировали расстрел мирных жителей в Русском Поречном - 31.01.2025, ПРАЙМ
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В МИД прокомментировали расстрел мирных жителей в Русском Поречном
В МИД прокомментировали расстрел мирных жителей в Русском Поречном - 31.01.2025, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали расстрел мирных жителей в Русском Поречном
Расстрел мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области является очередным бесчинством ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T11:01+0300
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россия
украина
мид
всу
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Расстрел мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области является очередным бесчинством ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Очередные бесчинства боевики украинских вооруженных формирований совершили в недавно освобожденном Вооруженными силами Российской Федерации селе Русское Поречное Суджанского района Курской области", - подчеркнула дипломат.Захарова заметила, что что важно сообщать о преступлениях, совершенных ВСУ против мирного населения в Курской области. Она назвала эти преступления актом терроризма и нацистской жестокости.Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщили о найденных телах мирных жителей, которые были замучены украинскими военными в селе Русское Поречное Курской области.Генрокуратура и Следственный комитет Российской Федерации активно документируют и расследуют преступления, совершаемые военнослужащими ВСУ и иностранными наемниками на территории приграничных регионов России, включая Курскую область.
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россия, украина, мид, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, МИД, ВСУ
11:01 31.01.2025
 
В МИД прокомментировали расстрел мирных жителей в Русском Поречном

В МИД назвали расстрел мирных жителей в Русском Поречном бесчинством ВСУ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Расстрел мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области является очередным бесчинством ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Очередные бесчинства боевики украинских вооруженных формирований совершили в недавно освобожденном Вооруженными силами Российской Федерации селе Русское Поречное Суджанского района Курской области", - подчеркнула дипломат.
Захарова заметила, что что важно сообщать о преступлениях, совершенных ВСУ против мирного населения в Курской области. Она назвала эти преступления актом терроризма и нацистской жестокости.
Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщили о найденных телах мирных жителей, которые были замучены украинскими военными в селе Русское Поречное Курской области.
Генрокуратура и Следственный комитет Российской Федерации активно документируют и расследуют преступления, совершаемые военнослужащими ВСУ и иностранными наемниками на территории приграничных регионов России, включая Курскую область.
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