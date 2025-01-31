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Мишустин отметил рост мощности коммерческих центров обработки данных
Мишустин отметил рост мощности коммерческих центров обработки данных - 31.01.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил рост мощности коммерческих центров обработки данных
МИШУСТИН ЗАЯВИЛ О ДВУКРАТНОМ РОСТЕ МОЩНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В РФ, ИХ ЗАГРУЖЕННОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 90% | 31.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. МИШУСТИН ЗАЯВИЛ О ДВУКРАТНОМ РОСТЕ МОЩНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В РФ, ИХ ЗАГРУЖЕННОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 90%
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Мишустин отметил рост мощности коммерческих центров обработки данных
Мишустин отметил двукратный рост мощности коммерческих центров обработки данных