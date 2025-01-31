https://1prime.ru/20250131/naselenie-854594506.html
Росстат назвал численность населения России на начало года
Росстат назвал численность населения России на начало года - 31.01.2025, ПРАЙМ
Росстат назвал численность населения России на начало года
Численность населения России на 1 января 2025 года составила 146 миллионов 28 тысяч 325 человек, следует из предварительных данных Росстата. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T19:19+0300
2025-01-31T19:19+0300
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росстат
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Численность населения России на 1 января 2025 года составила 146 миллионов 28 тысяч 325 человек, следует из предварительных данных Росстата. "На 1 января 2025 года предварительная оценка численности населения Российской Федерации составила 146 028 325 человек. За 2024 год численность населения России снизилась на 0,08%", - говорится в сообщении статистического ведомства. Там также указали, что прирост населения отмечен в 20 субъектах страны, в том числе в Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия. В целом увеличение населения, по информации Росстата, наблюдается по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам. На 1 января 2024 года показатель составлял 146 миллионов 150,8 тысячи человек. В Росстате отметили, что данные приведены без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
https://1prime.ru/20241230/naselenie-853963465.html
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росстат, численность населения
Росстат, численность населения
Росстат назвал численность населения России на начало года
Росстат: численность населения России на 1 января 2025 года составила 146,028 млн человек
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Численность населения России на 1 января 2025 года составила 146 миллионов 28 тысяч 325 человек, следует из предварительных данных Росстата.
"На 1 января 2025 года предварительная оценка численности населения Российской Федерации составила 146 028 325 человек. За 2024 год численность населения России снизилась на 0,08%", - говорится в сообщении статистического ведомства.
Там также указали, что прирост населения отмечен в 20 субъектах страны, в том числе в Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия. В целом увеличение населения, по информации Росстата, наблюдается по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам.
Подсчитано, как выросло население Земли в 2024 году
На 1 января 2024 года показатель составлял 146 миллионов 150,8 тысячи человек.
В Росстате отметили, что данные приведены без учета официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.