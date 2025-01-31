https://1prime.ru/20250131/nato-854581161.html

"Внезапное внимание". СМИ узнали план НАТО против России в Балтийском море

"Внезапное внимание". СМИ узнали план НАТО против России в Балтийском море - 31.01.2025, ПРАЙМ

"Внезапное внимание". СМИ узнали план НАТО против России в Балтийском море

НАТО обвиняет Россию в якобы повреждении подводных кабелей ради установления контроля над Балтийским морем. Об этом в статье для издания InfoBRICS написал... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T12:06+0300

2025-01-31T12:06+0300

2025-01-31T12:06+0300

политика

россия

нато

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. НАТО обвиняет Россию в якобы повреждении подводных кабелей ради установления контроля над Балтийским морем. Об этом в статье для издания InfoBRICS написал каирский исследователь экономики Ахмед Адель."За год подводные кабели повреждаются 150-200 раз, а внезапное сосредоточение внимания Североатлантического альянса на эту проблему и попытки обвинить Россию — это план для оправдания своего желания сделать из Балтийского моря "Озеро НАТО"", — сказано в публикации.По мнению автора статьи, попытки переложить вину на Москву помогут альянсу нарастить присутствие в регионе.В ноябре и декабре 2024 года произошли инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море. В ноябре были повреждены телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также кабель связи между Швецией и Литвой.В декабре повреждения получил электрический кабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре других кабеля связи, соединяющих Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранительные органы подозревают, что эти кабели повредил танкер Eagle S под флагом Островов Кука, стоящий на якоре в Финском заливе.Финская таможня утверждает, что танкер якобы связан с транспортировкой российских энергоресурсов. Российский МИД отмечал, что все обвинения в адрес России направлены на ограничение экспорта российской нефти и судоходства в этих водах.

https://1prime.ru/20250130/nato-854548525.html

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