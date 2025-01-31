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Норвегия задержала судно с российским экипажем - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Норвегия задержала судно с российским экипажем
Норвегия задержала судно с российским экипажем - 31.01.2025, ПРАЙМ
Норвегия задержала судно с российским экипажем
Норвежская полиция задержала норвежское судно с российским экипажем по подозрению в повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T13:34+0300
2025-01-31T13:37+0300
норвегия
россия
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Норвежская полиция задержала норвежское судно с российским экипажем по подозрению в повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией."На основании запроса латвийских властей полицейское управление Трумсё задержало зарегистрированное в Норвегии и принадлежащее Норвегии судно Silver Dania", - сказано в заявлении.Отмечается, что все члены экипажа являются россиянами. Весь экипаж сотрудничает с норвежскими властями.В декабре повреждения получил электрический кабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре других кабеля связи, соединяющих Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранительные органы подозревают, что эти кабели повредил танкер Eagle S под флагом Островов Кука, стоящий на якоре в Финском заливе.
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норвегия, россия
НОРВЕГИЯ, РОССИЯ
13:34 31.01.2025 (обновлено: 13:37 31.01.2025)
 
Норвегия задержала судно с российским экипажем

Норвегия задержала судно с экипажем РФ по подозрению в причастности к повреждению кабеля

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© fotolia.com / Marcel Schauer
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Норвежская полиция задержала норвежское судно с российским экипажем по подозрению в повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.
"На основании запроса латвийских властей полицейское управление Трумсё задержало зарегистрированное в Норвегии и принадлежащее Норвегии судно Silver Dania", - сказано в заявлении.
Отмечается, что все члены экипажа являются россиянами. Весь экипаж сотрудничает с норвежскими властями.
В декабре повреждения получил электрический кабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре других кабеля связи, соединяющих Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранительные органы подозревают, что эти кабели повредил танкер Eagle S под флагом Островов Кука, стоящий на якоре в Финском заливе.
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