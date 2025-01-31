https://1prime.ru/20250131/norvegiya-854597939.html

Полиция Норвегии заявила, что отпустила судно Silver Dania с россиянами

Полиция Норвегии заявила, что отпустила судно Silver Dania с россиянами - 01.02.2025, ПРАЙМ

Полиция Норвегии заявила, что отпустила судно Silver Dania с россиянами

Полиция Норвегии заявила, что отпустила судно Silver Dania с гражданами России, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. | 01.02.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T23:55+0300

2025-01-31T23:55+0300

2025-02-01T00:01+0300

происшествия

норвегия

морские грузоперевозки

россия

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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Полиция Норвегии заявила, что отпустила судно Silver Dania с гражданами России, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией."Принадлежащее Норвегии судно Silver Dania сможет покинуть Тромс уже в пятницу вечером", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции в пятницу.В заявлении добавляется, что не было обнаружено никаких улик, которые показывают связь судна с совершением какого-либо преступления."Полицейский округ Тромса уже провел ряд следственных действий и добился того, что мы считаем необходимым, учитывая запрос из Латвии. Расследование будет продолжаться, но мы не видим причин для того, чтобы корабль больше оставался в Тромсе. Никаких выводов сделано не было, которые показывают связь судна с преступлением", - цитируются слова адвоката полиции Ронни Йоргенсена из полицейского участка Тромса.Ранее в посольстве РФ в Норвегии заявили РИА Новости, что российские граждане с задержанного в Норвегии судна Silver Dania не арестованы и пока не обращались в дипмиссию.

https://1prime.ru/20250131/sudno-854584575.html

норвегия

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норвегия, морские грузоперевозки, россия