https://1prime.ru/20250131/novak-854594936.html
Нужно мониторить реализацию крупных инвестпроектов, заявил Новак
Нужно мониторить реализацию крупных инвестпроектов, заявил Новак - 31.01.2025, ПРАЙМ
Нужно мониторить реализацию крупных инвестпроектов, заявил Новак
Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики и особо отметил... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T19:26+0300
2025-01-31T19:26+0300
2025-01-31T19:26+0300
александр новак
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики и особо отметил необходимость мониторинга реализации крупных инвестпроектов, сообщается на сайте кабмина. "Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл третье заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Участники обсудили производственно-финансовые показатели, рентабельность, уровень закредитованности предприятий металлургического и лесопромышленного комплексов", - отмечается в сообщении. "Александр Новак особо отметил необходимость мониторинга реализации крупных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники совещания обсудили возможные риски, связанные с реализацией новых и действующих проектов в условиях закредитованности ряда предприятий, высокой ключевой ставки, необходимости выполнения ими социальных и экологических обязательств. "Были предложены меры поддержки развития отраслей, в том числе по стимулирования спроса на внутреннем рынке и улучшения экспортной логистики", - добавили в кабмине.
https://1prime.ru/20250131/les-854594170.html
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александр новак
Нужно мониторить реализацию крупных инвестпроектов, заявил Новак
Новак отметил необходимость мониторинга реализации крупных инвестпроектов
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики и особо отметил необходимость мониторинга реализации крупных инвестпроектов, сообщается на сайте кабмина.
"Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл третье заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Участники обсудили производственно-финансовые показатели, рентабельность, уровень закредитованности предприятий металлургического и лесопромышленного комплексов", - отмечается в сообщении.
"Александр Новак особо отметил необходимость мониторинга реализации крупных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.
Новак поручил простимулировать спрос на продукцию лесной промышленности
Отмечается, что участники совещания обсудили возможные риски, связанные с реализацией новых и действующих проектов в условиях закредитованности ряда предприятий, высокой ключевой ставки, необходимости выполнения ими социальных и экологических обязательств.
"Были предложены меры поддержки развития отраслей, в том числе по стимулирования спроса на внутреннем рынке и улучшения экспортной логистики", - добавили в кабмине.