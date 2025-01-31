https://1prime.ru/20250131/novak-854594936.html

Нужно мониторить реализацию крупных инвестпроектов, заявил Новак

Нужно мониторить реализацию крупных инвестпроектов, заявил Новак - 31.01.2025, ПРАЙМ

Нужно мониторить реализацию крупных инвестпроектов, заявил Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики и особо отметил... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T19:26+0300

2025-01-31T19:26+0300

2025-01-31T19:26+0300

александр новак

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики и особо отметил необходимость мониторинга реализации крупных инвестпроектов, сообщается на сайте кабмина. "Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл третье заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Участники обсудили производственно-финансовые показатели, рентабельность, уровень закредитованности предприятий металлургического и лесопромышленного комплексов", - отмечается в сообщении. "Александр Новак особо отметил необходимость мониторинга реализации крупных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники совещания обсудили возможные риски, связанные с реализацией новых и действующих проектов в условиях закредитованности ряда предприятий, высокой ключевой ставки, необходимости выполнения ими социальных и экологических обязательств. "Были предложены меры поддержки развития отраслей, в том числе по стимулирования спроса на внутреннем рынке и улучшения экспортной логистики", - добавили в кабмине.

https://1prime.ru/20250131/les-854594170.html

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александр новак