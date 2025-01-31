https://1prime.ru/20250131/novak-854595169.html
Новак поручил проработать поддержку металлургов и лесопромышленников
Новак поручил проработать поддержку металлургов и лесопромышленников - 31.01.2025, ПРАЙМ
Новак поручил проработать поддержку металлургов и лесопромышленников
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать предложенные бизнесом меры поддержки металлургических и... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T19:30+0300
2025-01-31T19:30+0300
2025-01-31T19:30+0300
экономика
александр новак
металлургия
лесная промышленность
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать предложенные бизнесом меры поддержки металлургических и лесопромышленных проектов, сообщило правительство. "Были предложены меры поддержки развития отраслей, в том числе по стимулированию спроса на внутреннем рынке и улучшению экспортной логистики. Александр Новак поручил Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать предложенные бизнесом меры поддержки металлургических и лесопромышленных проектов", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина. Также, как отмечается, Минпромторгу и Минэкономразвития совместно с Минфином поручено определить ключевые проекты и предприятия металлургической и лесопромышленной отраслей, на которые целесообразно распространить целевую поддержку, и подготовить предложения по мерам содействия.
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александр новак, металлургия, лесная промышленность
Экономика, Александр Новак, металлургия, лесная промышленность
Новак поручил проработать поддержку металлургов и лесопромышленников
Новак поручил министерствам проработать поддержку металлургов и лесопромышленников
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать предложенные бизнесом меры поддержки металлургических и лесопромышленных проектов, сообщило правительство.
"Были предложены меры поддержки развития отраслей, в том числе по стимулированию спроса на внутреннем рынке и улучшению экспортной логистики. Александр Новак поручил Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать предложенные бизнесом меры поддержки металлургических и лесопромышленных проектов", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина.
Также, как отмечается, Минпромторгу и Минэкономразвития совместно с Минфином поручено определить ключевые проекты и предприятия металлургической и лесопромышленной отраслей, на которые целесообразно распространить целевую поддержку, и подготовить предложения по мерам содействия.
Нужно мониторить реализацию крупных инвестпроектов, заявил Новак