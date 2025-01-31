https://1prime.ru/20250131/novak-854595169.html

Новак поручил проработать поддержку металлургов и лесопромышленников

Новак поручил проработать поддержку металлургов и лесопромышленников - 31.01.2025, ПРАЙМ

Новак поручил проработать поддержку металлургов и лесопромышленников

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать предложенные бизнесом меры поддержки металлургических и... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T19:30+0300

2025-01-31T19:30+0300

2025-01-31T19:30+0300

экономика

александр новак

металлургия

лесная промышленность

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать предложенные бизнесом меры поддержки металлургических и лесопромышленных проектов, сообщило правительство. "Были предложены меры поддержки развития отраслей, в том числе по стимулированию спроса на внутреннем рынке и улучшению экспортной логистики. Александр Новак поручил Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать предложенные бизнесом меры поддержки металлургических и лесопромышленных проектов", - говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина. Также, как отмечается, Минпромторгу и Минэкономразвития совместно с Минфином поручено определить ключевые проекты и предприятия металлургической и лесопромышленной отраслей, на которые целесообразно распространить целевую поддержку, и подготовить предложения по мерам содействия.

https://1prime.ru/20250131/novak-854594936.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр новак, металлургия, лесная промышленность