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Ритейлер "О'Кей" увеличил объем чистой выручки

Ритейлер "О'Кей" увеличил объем чистой выручки - 31.01.2025, ПРАЙМ

Ритейлер "О'Кей" увеличил объем чистой выручки

Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, увеличила чистую розничную выручку за прошлый год на 5,5% по сравнению с 2023 годом - до 217,1 миллиарда... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T09:55+0300

2025-01-31T09:55+0300

2025-01-31T09:55+0300

экономика

бизнес

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, увеличила чистую розничную выручку за прошлый год на 5,5% по сравнению с 2023 годом - до 217,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании о ее операционных результатах. "Основные операционные показатели за 12 месяцев 2024 года: чистая розничная выручка группы выросла на 5,5% в годовом выражении до 217,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении компании. При этом чистая розничная выручка гипермаркетов "О'Кей" увеличилась на 2%, до 144,8 миллиарда рублей. Онлайн-продажи составили 7,8 миллиарда рублей, оставшись на уровне 5,4% от чистой розничной выручки гипермаркетов. В свою очередь чистая розничная выручка сети дискаунтеров "ДА!" выросла на 13,3% в годовом выражении, до 72,3 миллиарда рублей, а их доля в чистой розничной выручке группы составила 33,3%. В четвертом квартале 2024 года чистая розничная выручка группы увеличилась на 5,3% год к году, до 61,5 миллиарда рублей, в основном за счет роста выручки сопоставимых магазинов. Так, чистая розничная выручка гипермаркетов "О`Кей" выросла на 2,9% в годовом выражении, до 42,1 миллиарда рублей, а сети дискаунтеров "ДА!" - на 10,9%, до 19,4 миллиарда. Группа "О'Кей" была основана в Санкт-Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на 31 декабря под управлением группы находились 77 гипермаркетов "О`Кей" и 224 дискаунтера "ДА!". Основные бенефициары ритейлера - Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 49,11% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 34,14% компании через GSU Ltd.

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