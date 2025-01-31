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Экономист назвал эффективный способ накопить на отпуск

Экономист назвал эффективный способ накопить на отпуск - 31.01.2025, ПРАЙМ

Экономист назвал эффективный способ накопить на отпуск

Чтобы накопить средства на отпуск, для начала необходимо определить общую сумму, необходимую для отдыха. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" рассказал доцент | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T10:10+0300

2025-01-31T10:10+0300

2025-01-31T10:10+0300

экономика

россия

финансы

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чтобы накопить средства на отпуск, для начала необходимо определить общую сумму, необходимую для отдыха. Об этом в беседе с изданием "Лента.ру" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.По словам экономиста, после определения общей необходимой суммы стоит разделить ее на количество месяцев до поездки, чтобы определить, сколько нужно откладывать каждый месяц.Эксперт советует вести учет всех расходов семьи с помощью специальных приложений или таблиц Excel. Чтобы сэкономить на отпуске, можно рассмотреть возможность раннего бронирования, оплатив заранее 30-50% стоимости поездки. Если точная дата отпуска неизвестна, можно открыть накопительный счет и перечислять на него 10-20% всех доходов."50 процентов дохода выделяется на обязательные расходы: кредиты, ЖКХ, аренду, налоги, питание и так далее. 30 процентов — на желания: обеды, хобби, развлечения, товары не первой необходимости. 20 процентов резервируется для непредвиденных ситуаций и отпуска. Можно также использовать интерпретацию 60/30/10 вместо 50/30/20", — рассказал собеседник издания.

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россия, финансы