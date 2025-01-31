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Россия приняла все меры для работы объединенной энергосистемы с Прибалтикой - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Россия приняла все меры для работы объединенной энергосистемы с Прибалтикой
Россия приняла все меры для работы объединенной энергосистемы с Прибалтикой - 31.01.2025, ПРАЙМ
Россия приняла все меры для работы объединенной энергосистемы с Прибалтикой
Россия приняла все необходимые меры для обеспечения бесперебойной и надежной работы своей единой энергетической системы. Об этом сообщил официальный... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T12:56+0300
2025-01-31T12:56+0300
энергетика
россия
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия приняла все необходимые меры для обеспечения бесперебойной и надежной работы своей единой энергетической системы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, планы были объявлены задолго до этого и требовали определенных мер со стороны энергетиков как России, так и стран Прибалтики."В данном случае мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной надежной работы нашей объединенной энергосистемы", - заметил пресс-секретарь главы государства.Операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии сообщили России и Белоруссии о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года.Согласно прогнозам эстонской энергетической компании Elering, выход из российской энергосистемы будет иметь финансовые последствия для страны, и поддержание энергетического сектора обойдется в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет оплачена потребителями.
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россия, кремль, дмитрий песков
Энергетика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
12:56 31.01.2025
 
Россия приняла все меры для работы объединенной энергосистемы с Прибалтикой

Песков: РФ приняла все меры для работы объединенной энергосистемы с Прибалтикой

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия приняла все необходимые меры для обеспечения бесперебойной и надежной работы своей единой энергетической системы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, планы были объявлены задолго до этого и требовали определенных мер со стороны энергетиков как России, так и стран Прибалтики.
"В данном случае мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной надежной работы нашей объединенной энергосистемы", - заметил пресс-секретарь главы государства.
Операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии сообщили России и Белоруссии о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года.
Согласно прогнозам эстонской энергетической компании Elering, выход из российской энергосистемы будет иметь финансовые последствия для страны, и поддержание энергетического сектора обойдется в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет оплачена потребителями.
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Вчера, 15:53
 
ЭнергетикаРОССИЯКремльДмитрий Песков
 
 
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