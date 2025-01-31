https://1prime.ru/20250131/peskov-854582451.html

Россия приняла все меры для работы объединенной энергосистемы с Прибалтикой

Россия приняла все меры для работы объединенной энергосистемы с Прибалтикой - 31.01.2025, ПРАЙМ

Россия приняла все меры для работы объединенной энергосистемы с Прибалтикой

Россия приняла все необходимые меры для обеспечения бесперебойной и надежной работы своей единой энергетической системы. Об этом сообщил официальный... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T12:56+0300

2025-01-31T12:56+0300

2025-01-31T12:56+0300

энергетика

россия

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия приняла все необходимые меры для обеспечения бесперебойной и надежной работы своей единой энергетической системы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, планы были объявлены задолго до этого и требовали определенных мер со стороны энергетиков как России, так и стран Прибалтики."В данном случае мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной надежной работы нашей объединенной энергосистемы", - заметил пресс-секретарь главы государства.Операторы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии сообщили России и Белоруссии о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года.Согласно прогнозам эстонской энергетической компании Elering, выход из российской энергосистемы будет иметь финансовые последствия для страны, и поддержание энергетического сектора обойдется в 60 миллионов евро в год, часть из которых будет оплачена потребителями.

https://1prime.ru/20250130/estoniya-854562026.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кремль, дмитрий песков