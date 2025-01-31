https://1prime.ru/20250131/peskov-854582884.html

В Кремле ответили на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

В Кремле ответили на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда - 31.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле ответили на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление чешского сенатора Мирославы Немцовой о праздновании годовщины снятия блокады... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T13:09+0300

2025-01-31T13:09+0300

2025-01-31T13:09+0300

политика

россия

чехия

кремль

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление чешского сенатора Мирославы Немцовой о праздновании годовщины снятия блокады Ленинграда, заявив, что в Чехии "много горячих голов"."Много, много так называемых горячих голов, которые, наверное, сами не понимают, что говорят", - подчеркнул он.По словам Пескова, на такого рода заявления не следует обращать внимания. Тем не менее, это свидетельствует о наличии в среде политиков, включая Чехию, множества русофобов.Ранее Мирослава Немцова в социальных сетях призвала повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной, но позднее удалила публикацию.

https://1prime.ru/20250115/chekhiya-854205525.html

чехия

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