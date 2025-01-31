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В Кремле ответили на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда
В Кремле ответили на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда - 31.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление чешского сенатора Мирославы Немцовой о праздновании годовщины снятия блокады... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T13:09+0300
2025-01-31T13:09+0300
2025-01-31T13:09+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление чешского сенатора Мирославы Немцовой о праздновании годовщины снятия блокады Ленинграда, заявив, что в Чехии "много горячих голов"."Много, много так называемых горячих голов, которые, наверное, сами не понимают, что говорят", - подчеркнул он.По словам Пескова, на такого рода заявления не следует обращать внимания. Тем не менее, это свидетельствует о наличии в среде политиков, включая Чехию, множества русофобов.Ранее Мирослава Немцова в социальных сетях призвала повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной, но позднее удалила публикацию.
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россия, чехия, кремль
Политика, РОССИЯ, ЧЕХИЯ, Кремль
В Кремле ответили на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда
Песков: в Чехии есть много горячих голов, которые не понимают, что говорят
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление чешского сенатора Мирославы Немцовой о праздновании годовщины снятия блокады Ленинграда, заявив, что в Чехии "много горячих голов".
"Много, много так называемых горячих голов, которые, наверное, сами не понимают, что говорят", - подчеркнул он.
По словам Пескова, на такого рода заявления не следует обращать внимания. Тем не менее, это свидетельствует о наличии в среде политиков, включая Чехию, множества русофобов.
Ранее Мирослава Немцова в социальных сетях призвала повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной, но позднее удалила публикацию.
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