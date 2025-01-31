https://1prime.ru/20250131/plyazh-854591122.html
В Кабмине рассказали о работе над подготовкой пляжного сезона на юге
В Кабмине рассказали о работе над подготовкой пляжного сезона на юге - 31.01.2025, ПРАЙМ
В Кабмине рассказали о работе над подготовкой пляжного сезона на юге
Правительство РФ работает над подготовкой пляжного сезона на юге страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T17:09+0300
2025-01-31T17:09+0300
2025-01-31T17:14+0300
бизнес
туризм
виталий савельев
https://cdnn.1prime.ru/img/83592/50/835925003_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d9571a6d5f0769d2686cd94a1318254.jpg
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ работает над подготовкой пляжного сезона на юге страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Он в пятницу провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. "Обсудили вопросы подготовки к пляжному сезону. Мы не оставляем надежды, и мы считаем, что должны подготовиться к пляжному сезону текущего года. Для этого есть все основания. Мы над эти работаем. У нас работает Роспотребнадзор, который регулярно в динамике замеряет и содержание в воздухе допущенное, загрязнение воздуха, воды", - сообщил Савельев.
https://1prime.ru/20250130/mazut-854564741.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83592/50/835925003_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d42fda4e113a0aada0fa58f863da70ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, виталий савельев
Бизнес, Туризм, Виталий Савельев
В Кабмине рассказали о работе над подготовкой пляжного сезона на юге
Савельев: правительство России работает над подготовкой пляжного сезона на юге
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ работает над подготовкой пляжного сезона на юге страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Он в пятницу провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"Обсудили вопросы подготовки к пляжному сезону. Мы не оставляем надежды, и мы считаем, что должны подготовиться к пляжному сезону текущего года. Для этого есть все основания. Мы над эти работаем. У нас работает Роспотребнадзор, который регулярно в динамике замеряет и содержание в воздухе допущенное, загрязнение воздуха, воды", - сообщил Савельев.
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута