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В Кабмине рассказали о работе над подготовкой пляжного сезона на юге - 31.01.2025, ПРАЙМ
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В Кабмине рассказали о работе над подготовкой пляжного сезона на юге
В Кабмине рассказали о работе над подготовкой пляжного сезона на юге - 31.01.2025, ПРАЙМ
В Кабмине рассказали о работе над подготовкой пляжного сезона на юге
Правительство РФ работает над подготовкой пляжного сезона на юге страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T17:09+0300
2025-01-31T17:14+0300
бизнес
туризм
виталий савельев
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ работает над подготовкой пляжного сезона на юге страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Он в пятницу провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. "Обсудили вопросы подготовки к пляжному сезону. Мы не оставляем надежды, и мы считаем, что должны подготовиться к пляжному сезону текущего года. Для этого есть все основания. Мы над эти работаем. У нас работает Роспотребнадзор, который регулярно в динамике замеряет и содержание в воздухе допущенное, загрязнение воздуха, воды", - сообщил Савельев.
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бизнес, туризм, виталий савельев
Бизнес, Туризм, Виталий Савельев
17:09 31.01.2025 (обновлено: 17:14 31.01.2025)
 
В Кабмине рассказали о работе над подготовкой пляжного сезона на юге

Савельев: правительство России работает над подготовкой пляжного сезона на юге

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Анапа
Города России. Анапа - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ работает над подготовкой пляжного сезона на юге страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Он в пятницу провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"Обсудили вопросы подготовки к пляжному сезону. Мы не оставляем надежды, и мы считаем, что должны подготовиться к пляжному сезону текущего года. Для этого есть все основания. Мы над эти работаем. У нас работает Роспотребнадзор, который регулярно в динамике замеряет и содержание в воздухе допущенное, загрязнение воздуха, воды", - сообщил Савельев.
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