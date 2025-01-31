https://1prime.ru/20250131/plyazh-854591122.html

В Кабмине рассказали о работе над подготовкой пляжного сезона на юге

В Кабмине рассказали о работе над подготовкой пляжного сезона на юге - 31.01.2025, ПРАЙМ

В Кабмине рассказали о работе над подготовкой пляжного сезона на юге

Правительство РФ работает над подготовкой пляжного сезона на юге страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T17:09+0300

2025-01-31T17:09+0300

2025-01-31T17:14+0300

бизнес

туризм

виталий савельев

https://cdnn.1prime.ru/img/83592/50/835925003_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d9571a6d5f0769d2686cd94a1318254.jpg

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ работает над подготовкой пляжного сезона на юге страны, сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Он в пятницу провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. "Обсудили вопросы подготовки к пляжному сезону. Мы не оставляем надежды, и мы считаем, что должны подготовиться к пляжному сезону текущего года. Для этого есть все основания. Мы над эти работаем. У нас работает Роспотребнадзор, который регулярно в динамике замеряет и содержание в воздухе допущенное, загрязнение воздуха, воды", - сообщил Савельев.

https://1prime.ru/20250130/mazut-854564741.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, виталий савельев