https://1prime.ru/20250131/poligon-854572869.html

На Восточном полигоне угля будут перевозить только в инновационных вагонах

На Восточном полигоне угля будут перевозить только в инновационных вагонах - 31.01.2025, ПРАЙМ

На Восточном полигоне угля будут перевозить только в инновационных вагонах

Развитие Восточного полигона предусматривает переход на перевозку всего угля только в инновационных вагонах, сообщил замгендиректора РЖД Михаил Глазков. | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

2025-01-31T00:16+0300

бизнес

экономика

россия

китай

москва

кемеровская область

михаил мишустин

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854572869.jpg?1738271804

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Развитие Восточного полигона предусматривает переход на перевозку всего угля только в инновационных вагонах, сообщил замгендиректора РЖД Михаил Глазков. Он напомнил, что в соглашении с Кемеровской областью учтен переход с 1 апреля 2025 года на перевозки угля на экспорт в восточном направлении только в инновационных вагонах. "Развитие Восточного полигона предусматривает переход и перевозки именно в инновационном подвижном составе… Есть паспорт проекта, есть распоряжение правительства, где четко прописано, сколько должно быть поездов 7100 тонн 71 условный (вагон – ред.). И когда мы говорим про перевозку в Восточном направлении, то методикой расчета и паспортом данного проекта, предусмотрена перевозка именно тяжеловесных поездов в инновационном подвижном составе", - ответил он на вопрос, рассматривается ли вариант перевода всех перевозок угля на восток на инновационные вагоны. Он уточнил, что в этой части есть только ограничения по погранпереходам, связанным с Китаем из-за требований и нормативов этой страны. Однако он добавил, что даже при работе с Китаем есть возможность перевозить в таких вагонах, например, не дозагружать этот вагон. Премьер-министр России Михаил Мишустин в декабре 2023 года заявлял, что к концу десятилетия необходимо обеспечить полное замещение парка полувагонов Восточного полигона на инновационные повышенной грузоподъемности.

китай

москва

кемеровская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, москва, кемеровская область, михаил мишустин, ржд