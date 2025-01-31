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На Восточном полигоне угля будут перевозить только в инновационных вагонах
На Восточном полигоне угля будут перевозить только в инновационных вагонах - 31.01.2025, ПРАЙМ
На Восточном полигоне угля будут перевозить только в инновационных вагонах
Развитие Восточного полигона предусматривает переход на перевозку всего угля только в инновационных вагонах, сообщил замгендиректора РЖД Михаил Глазков. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T00:16+0300
2025-01-31T00:16+0300
2025-01-31T00:16+0300
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Развитие Восточного полигона предусматривает переход на перевозку всего угля только в инновационных вагонах, сообщил замгендиректора РЖД Михаил Глазков.
Он напомнил, что в соглашении с Кемеровской областью учтен переход с 1 апреля 2025 года на перевозки угля на экспорт в восточном направлении только в инновационных вагонах.
"Развитие Восточного полигона предусматривает переход и перевозки именно в инновационном подвижном составе… Есть паспорт проекта, есть распоряжение правительства, где четко прописано, сколько должно быть поездов 7100 тонн 71 условный (вагон – ред.). И когда мы говорим про перевозку в Восточном направлении, то методикой расчета и паспортом данного проекта, предусмотрена перевозка именно тяжеловесных поездов в инновационном подвижном составе", - ответил он на вопрос, рассматривается ли вариант перевода всех перевозок угля на восток на инновационные вагоны.
Он уточнил, что в этой части есть только ограничения по погранпереходам, связанным с Китаем из-за требований и нормативов этой страны. Однако он добавил, что даже при работе с Китаем есть возможность перевозить в таких вагонах, например, не дозагружать этот вагон.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в декабре 2023 года заявлял, что к концу десятилетия необходимо обеспечить полное замещение парка полувагонов Восточного полигона на инновационные повышенной грузоподъемности.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Кемеровская область, Михаил Мишустин, РЖД
На Восточном полигоне угля будут перевозить только в инновационных вагонах
РЖД: развитие Восточного полигона предусматривает перевозку угля в инновационных вагонах
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Развитие Восточного полигона предусматривает переход на перевозку всего угля только в инновационных вагонах, сообщил замгендиректора РЖД Михаил Глазков.
Он напомнил, что в соглашении с Кемеровской областью учтен переход с 1 апреля 2025 года на перевозки угля на экспорт в восточном направлении только в инновационных вагонах.
"Развитие Восточного полигона предусматривает переход и перевозки именно в инновационном подвижном составе… Есть паспорт проекта, есть распоряжение правительства, где четко прописано, сколько должно быть поездов 7100 тонн 71 условный (вагон – ред.). И когда мы говорим про перевозку в Восточном направлении, то методикой расчета и паспортом данного проекта, предусмотрена перевозка именно тяжеловесных поездов в инновационном подвижном составе", - ответил он на вопрос, рассматривается ли вариант перевода всех перевозок угля на восток на инновационные вагоны.
Он уточнил, что в этой части есть только ограничения по погранпереходам, связанным с Китаем из-за требований и нормативов этой страны. Однако он добавил, что даже при работе с Китаем есть возможность перевозить в таких вагонах, например, не дозагружать этот вагон.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в декабре 2023 года заявлял, что к концу десятилетия необходимо обеспечить полное замещение парка полувагонов Восточного полигона на инновационные повышенной грузоподъемности.