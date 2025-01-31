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Пошлина на экспорт пшеницы с 5 февраля снизится до 3941,6 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы с 5 февраля снизится до 3941,6 рубля за тонну - 31.01.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы с 5 февраля снизится до 3941,6 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 5 по 11 февраля снизится до 3941,6 рубля за тонну, на ячмень - до 3012,5 рубля, на кукурузу - до 4255,3 рубля... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T18:41+0300
2025-01-31T18:41+0300
2025-01-31T18:41+0300
экономика
минсельхоз рф
пшеница
пошлина на экспорт пшеницы
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 5 по 11 февраля снизится до 3941,6 рубля за тонну, на ячмень - до 3012,5 рубля, на кукурузу - до 4255,3 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 240,9 доллара за тонну, на ячмень - 215,3 доллара, на кукурузу - при цене 234 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 29 января по 4 февраля, составляет 4430,1 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 3407,8 рубля за тонну, на кукурузу - 4659,1 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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минсельхоз рф, пшеница, пошлина на экспорт пшеницы
Экономика, Минсельхоз РФ, пшеница, пошлина на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы с 5 февраля снизится до 3941,6 рубля за тонну
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 5 февраля снизится до 3941,6 рубля за тонну
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 5 по 11 февраля снизится до 3941,6 рубля за тонну, на ячмень - до 3012,5 рубля, на кукурузу - до 4255,3 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 240,9 доллара за тонну, на ячмень - 215,3 доллара, на кукурузу - при цене 234 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 29 января по 4 февраля, составляет 4430,1 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 3407,8 рубля за тонну, на кукурузу - 4659,1 рубля.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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