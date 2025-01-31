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Трамп введет с 1 февраля пошлины против Канады, Мексики и КНР - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп введет с 1 февраля пошлины против Канады, Мексики и КНР
Трамп введет с 1 февраля пошлины против Канады, Мексики и КНР - 31.01.2025, ПРАЙМ
Трамп введет с 1 февраля пошлины против Канады, Мексики и КНР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не отказался от своего намерения установить дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая начиная с 1... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T21:40+0300
2025-01-31T21:41+0300
экономика
сша
китай
мексика
канада
пошлины
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ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не отказался от своего намерения установить дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая начиная с 1 февраля, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Завтра, 1 февраля, крайний срок, который озвучил президент Трамп ранее. Завтра он введет пошлину 25% против Мексики и Канады и 10% - против Китая", - заявила Левитт на брифинге. По словам представителя, "обещание было сделано и будет исполнено".Как уточнила Левитт, Трамп не боится, что повышение пошлин приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами."Президент намерен обеспечить снижение цен и инфляции одновременно со введением пошлин", - сказала она.На просьбу прокомментировать возможность торговых войн со странами, о чем предупреждают в их руководстве, Левитт заявила, что не считает такое развитие событий вероятным. "Я не думаю так", - сказала представитель Белого дома.Свое решение Трамп ранее объяснил большим количеством нелегалов и синтетических опиоидов, поступающих из стран в США.
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сша, китай, мексика, канада, пошлины
Экономика, США, КИТАЙ, МЕКСИКА, КАНАДА, пошлины
21:40 31.01.2025 (обновлено: 21:41 31.01.2025)
 
Трамп введет с 1 февраля пошлины против Канады, Мексики и КНР

Трамп не отказался от введения с 1 февраля пошлин против Канады, Мексики и КНР

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не отказался от своего намерения установить дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая начиная с 1 февраля, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Завтра, 1 февраля, крайний срок, который озвучил президент Трамп ранее. Завтра он введет пошлину 25% против Мексики и Канады и 10% - против Китая", - заявила Левитт на брифинге.
По словам представителя, "обещание было сделано и будет исполнено".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
Трюдо предупредил США об ответе в случае введения пошлин
19:49
Как уточнила Левитт, Трамп не боится, что повышение пошлин приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами.
"Президент намерен обеспечить снижение цен и инфляции одновременно со введением пошлин", - сказала она.
На просьбу прокомментировать возможность торговых войн со странами, о чем предупреждают в их руководстве, Левитт заявила, что не считает такое развитие событий вероятным. "Я не думаю так", - сказала представитель Белого дома.
Свое решение Трамп ранее объяснил большим количеством нелегалов и синтетических опиоидов, поступающих из стран в США.
 
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