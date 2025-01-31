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Трамп введет с 1 февраля пошлины против Канады, Мексики и КНР

Трамп введет с 1 февраля пошлины против Канады, Мексики и КНР - 31.01.2025, ПРАЙМ

Трамп введет с 1 февраля пошлины против Канады, Мексики и КНР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не отказался от своего намерения установить дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая начиная с 1... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T21:40+0300

2025-01-31T21:40+0300

2025-01-31T21:41+0300

экономика

сша

китай

мексика

канада

пошлины

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ВАШИНГТОН, 31 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не отказался от своего намерения установить дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая начиная с 1 февраля, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Завтра, 1 февраля, крайний срок, который озвучил президент Трамп ранее. Завтра он введет пошлину 25% против Мексики и Канады и 10% - против Китая", - заявила Левитт на брифинге. По словам представителя, "обещание было сделано и будет исполнено".Как уточнила Левитт, Трамп не боится, что повышение пошлин приведет к увеличению цен для американцев или торговым войнам со странами."Президент намерен обеспечить снижение цен и инфляции одновременно со введением пошлин", - сказала она.На просьбу прокомментировать возможность торговых войн со странами, о чем предупреждают в их руководстве, Левитт заявила, что не считает такое развитие событий вероятным. "Я не думаю так", - сказала представитель Белого дома.Свое решение Трамп ранее объяснил большим количеством нелегалов и синтетических опиоидов, поступающих из стран в США.

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сша

китай

мексика

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сша, китай, мексика, канада, пошлины