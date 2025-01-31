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Без российского газа тяжело. В Европе хотят запустить "Северный поток" - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Без российского газа тяжело. В Европе хотят запустить "Северный поток"
Без российского газа тяжело. В Европе хотят запустить "Северный поток" - 31.01.2025, ПРАЙМ
Без российского газа тяжело. В Европе хотят запустить "Северный поток"
В Европе звучат голоса за возобновление прокачки газа по оставшейся целой нитке трубопровода "Северный поток — 2" — это позволило бы быстро решить... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T14:53+0300
2025-01-31T14:53+0300
энергетика
газ
европа
германия
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В Европе звучат голоса за возобновление прокачки газа по оставшейся целой нитке трубопровода "Северный поток — 2" — это позволило бы быстро решить энергетический кризис, однако антироссийски настроенные политики выступают против, пишет британское издание The Spectator.Датское энергетическое агентство разрешило Nord Stream 2 AG начать работы по герметизации поврежденных трубопроводов. Это называют первым шагом к восстановлению ветки, обеспечивавшей до 40% потребностей Германии в газе.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЛидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить "Северный поток". Возражая против этого, польский президент Анджей Дуда предупредил о рисках возобновления поставок из России — по его мнению, трубопровод создает угрозу Украине и Центральной Европе.Как отмечается, утрата дешевого российского газа стала катастрофой для немецкой промышленности. Двойной энергетический шок привел к падению уровня жизни и сокращению производства.В этих условиях ЕС не может одновременно наказать Россию и найти новые источники газа, отмечается в публикации.ЕС ввел более 500 санкций против России, но продолжает покупать у "Газпрома" больше СПГ. Сейчас прямой транзит газа через Украину прекращен, но балканские государства продолжают импортировать через Турцию.Сейчас планируется приступить к ремонту элементов "Северного потока". Датский регулятор разрешил установку водонепроницаемых крышек на взорванных трубах. Стоимость работ оценивается в 622 миллиона евро. Одна труба "Северного потока — 2" уже готова к использованию, но не получила окончательного разрешения на работу.Прогнозируется, что возобновление зависимости от "Газпрома" вызовет эмоциональные дебаты и обвинения в предательстве Украины. И вопрос заключается в том, смогут ли будущие политические руководители устоять перед искушением.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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газ, европа, германия, северный поток-2
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Северный поток-2
14:53 31.01.2025
 
Без российского газа тяжело. В Европе хотят запустить "Северный поток"

The Spectator: в Европе требуют вновь запустить "Северный поток"

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В Европе звучат голоса за возобновление прокачки газа по оставшейся целой нитке трубопровода "Северный поток — 2" — это позволило бы быстро решить энергетический кризис, однако антироссийски настроенные политики выступают против, пишет британское издание The Spectator.
Датское энергетическое агентство разрешило Nord Stream 2 AG начать работы по герметизации поврежденных трубопроводов. Это называют первым шагом к восстановлению ветки, обеспечивавшей до 40% потребностей Германии в газе.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила о намерении возобновить "Северный поток". Возражая против этого, польский президент Анджей Дуда предупредил о рисках возобновления поставок из России — по его мнению, трубопровод создает угрозу Украине и Центральной Европе.
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Эксперт рассказал, кто может приобрести "Северный поток 2"
29 января, 11:29
Как отмечается, утрата дешевого российского газа стала катастрофой для немецкой промышленности. Двойной энергетический шок привел к падению уровня жизни и сокращению производства.
В этих условиях ЕС не может одновременно наказать Россию и найти новые источники газа, отмечается в публикации.
ЕС ввел более 500 санкций против России, но продолжает покупать у "Газпрома" больше СПГ. Сейчас прямой транзит газа через Украину прекращен, но балканские государства продолжают импортировать через Турцию.
Сейчас планируется приступить к ремонту элементов "Северного потока". Датский регулятор разрешил установку водонепроницаемых крышек на взорванных трубах. Стоимость работ оценивается в 622 миллиона евро. Одна труба "Северного потока — 2" уже готова к использованию, но не получила окончательного разрешения на работу.
Прогнозируется, что возобновление зависимости от "Газпрома" вызовет эмоциональные дебаты и обвинения в предательстве Украины. И вопрос заключается в том, смогут ли будущие политические руководители устоять перед искушением.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАГЕРМАНИЯСеверный поток-2
 
 
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