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Чистая прибыль Visa в I квартале выросла на 4,7%

Чистая прибыль Visa в I квартале выросла на 4,7% - 31.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Visa в I квартале выросла на 4,7%

Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первого квартала 2024-2025 финансового года (завершился | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T00:56+0300

2025-01-31T00:56+0300

2025-01-31T00:56+0300

финансы

экономика

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Visa, одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам первого квартала 2024-2025 финансового года (завершился 31 декабря) увеличилась на 4,7% - до 5,119 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 2,58 доллара с 2,39 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль за три отчетных месяца составила 2,75 доллара, прогноз предполагал прибыль в 2,68 доллара. Выручка поднялась в годовом выражении на 10,1% - до 9,51 миллиарда долларов при прогнозе в 8,35 миллиарда. Объем платежей в минувшем квартале вырос на 9%, количество платежей поднялось на 11%. Акции Visa после закрытия основных торгов в США дорожали на 0,6%. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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