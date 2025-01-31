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Чистая прибыль Apple за I квартал выросла на 7,1%

Чистая прибыль Apple за I квартал выросла на 7,1% - 31.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Apple за I квартал выросла на 7,1%

Чистая прибыль американской компании Apple за первый квартал 2024-2025 финансового года, завершившегося 28 декабря, увеличилась на 7,1% в годовом выражении и... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T01:05+0300

2025-01-31T01:05+0300

2025-01-31T01:05+0300

экономика

москва

apple

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Apple за первый квартал 2024-2025 финансового года, завершившегося 28 декабря, увеличилась на 7,1% в годовом выражении и достигла 36,33 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,4 доллара против 2,18 доллара годом ранее. Показатель оказался выше прогнозов в 2,36 доллара за акцию. Выручка компании за отчетный период поднялась на 4%, до 124,3 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 124,99 миллиарда. За первый квартал продажи iPhone слабо снизились - на 0,8% и составили 69,138 миллиарда долларов. Выручка от продаж Mac поднялась на 15,5% - до 8,987 миллиарда долларов. А продажи iPad за отчетный период выросли на 15,2% - до 8,088 миллиарда долларов. Акции Apple после закрытия основных торгов дешевеют на 0,4%. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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москва, apple