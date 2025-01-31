Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Apple за I квартал выросла на 7,1% - 31.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250131/pribyl-854573811.html
Чистая прибыль Apple за I квартал выросла на 7,1%
Чистая прибыль Apple за I квартал выросла на 7,1% - 31.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Apple за I квартал выросла на 7,1%
Чистая прибыль американской компании Apple за первый квартал 2024-2025 финансового года, завершившегося 28 декабря, увеличилась на 7,1% в годовом выражении и... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T01:05+0300
2025-01-31T01:05+0300
экономика
москва
apple
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854573811.jpg?1738274709
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Apple за первый квартал 2024-2025 финансового года, завершившегося 28 декабря, увеличилась на 7,1% в годовом выражении и достигла 36,33 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,4 доллара против 2,18 доллара годом ранее. Показатель оказался выше прогнозов в 2,36 доллара за акцию. Выручка компании за отчетный период поднялась на 4%, до 124,3 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 124,99 миллиарда. За первый квартал продажи iPhone слабо снизились - на 0,8% и составили 69,138 миллиарда долларов. Выручка от продаж Mac поднялась на 15,5% - до 8,987 миллиарда долларов. А продажи iPad за отчетный период выросли на 15,2% - до 8,088 миллиарда долларов. Акции Apple после закрытия основных торгов дешевеют на 0,4%. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, apple
Экономика, МОСКВА, Apple
01:05 31.01.2025
 
Чистая прибыль Apple за I квартал выросла на 7,1%

Чистая прибыль Apple за I квартал 2024-2025 финансового года выросла на 7,1%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Apple за первый квартал 2024-2025 финансового года, завершившегося 28 декабря, увеличилась на 7,1% в годовом выражении и достигла 36,33 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,4 доллара против 2,18 доллара годом ранее. Показатель оказался выше прогнозов в 2,36 доллара за акцию. Выручка компании за отчетный период поднялась на 4%, до 124,3 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 124,99 миллиарда.
За первый квартал продажи iPhone слабо снизились - на 0,8% и составили 69,138 миллиарда долларов. Выручка от продаж Mac поднялась на 15,5% - до 8,987 миллиарда долларов. А продажи iPad за отчетный период выросли на 15,2% - до 8,088 миллиарда долларов.
Акции Apple после закрытия основных торгов дешевеют на 0,4%.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
 
ЭкономикаМОСКВАApple
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала