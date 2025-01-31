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Компания из России намерена локализовать в Узбекистане выпуск бытовой химии - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Компания из России намерена локализовать в Узбекистане выпуск бытовой химии
Компания из России намерена локализовать в Узбекистане выпуск бытовой химии - 31.01.2025, ПРАЙМ
Компания из России намерена локализовать в Узбекистане выпуск бытовой химии
Российское АО "Сибиар" планирует локализовать в Узбекистане производство продукции бытовой химии, сообщает торговое представительство России в республике. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T09:00+0300
2025-01-31T09:00+0300
экономика
узбекистан
россия
бизнес
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ТАШКЕНТ, 31 янв - ПРАЙМ. Российское АО "Сибиар" планирует локализовать в Узбекистане производство продукции бытовой химии, сообщает торговое представительство России в республике. По данным представительства, заместитель торгпреда Игорь Камынин и руководство "Сибиар" обсудили в Ташкенте планы российской компании на рынке Узбекистана. "В ходе встречи обсуждались вопросы локализации производства на территории Узбекистана", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале торгпредства. Камынин рассказал о преимуществах размещения производств в российско-узбекистанских технопарках "Чирчик" и "Джизак", а также об особенностях и перспективах работы на рынке страны пребывания, уточнили в представительстве. АО "Сибиар" является одним из крупнейших российских производителей бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических средств. Продукция компании представлена в России и других странах СНГ, напомнили в торгпредстве.
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узбекистан, россия, бизнес
Экономика, УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, Бизнес
09:00 31.01.2025
 
Компания из России намерена локализовать в Узбекистане выпуск бытовой химии

АО "Сибиар" планирует локализовать в Узбекистане выпуск продукции бытовой химии

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 31 янв - ПРАЙМ. Российское АО "Сибиар" планирует локализовать в Узбекистане производство продукции бытовой химии, сообщает торговое представительство России в республике.
По данным представительства, заместитель торгпреда Игорь Камынин и руководство "Сибиар" обсудили в Ташкенте планы российской компании на рынке Узбекистана.
"В ходе встречи обсуждались вопросы локализации производства на территории Узбекистана", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале торгпредства.
Камынин рассказал о преимуществах размещения производств в российско-узбекистанских технопарках "Чирчик" и "Джизак", а также об особенностях и перспективах работы на рынке страны пребывания, уточнили в представительстве.
АО "Сибиар" является одним из крупнейших российских производителей бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических средств. Продукция компании представлена в России и других странах СНГ, напомнили в торгпредстве.
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