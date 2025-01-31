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"Все решит Путин". В Польше высказались о завершении конфликта на Украине
"Все решит Путин". В Польше высказались о завершении конфликта на Украине - 31.01.2025, ПРАЙМ
"Все решит Путин". В Польше высказались о завершении конфликта на Украине
Завершение конфликта на Украине приближается, что заставит Москву занять более жесткую позицию, говорится в материале польского издания Gazeta. | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T13:27+0300
2025-01-31T13:27+0300
2025-01-31T13:27+0300
политика
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Завершение конфликта на Украине приближается, что заставит Москву занять более жесткую позицию, говорится в материале польского издания Gazeta.В статье описывается план "мира за 100 дней", который якобы разрабатывается в украинских правительственных кругах. Однако официально это отрицается. Согласно изданию, данный план предусматривает замораживание линии фронта, признание потерянных территорий и отказ от претензий на них, вывод вооруженных сил Украины из Курска, запрет на вступление в НАТО и допуск пророссийских партий к выборам, а также быстрое вступление в ЕС и финансовую поддержку со стороны Запада."Не Украина и не США решают, когда и чем закончится конфликт. Это решает Путин. Все козыри у него на руках", - заметил один из комментаторов с ником gggg9651.Читатели издания заметили, что Украина как государство перестала существовать после двух переворотов - бескровного и кровавого в 2014 году. Украина разорвала свою собственную конституцию под влиянием США и продалась им.Некоторые комментаторы иронично заметили, что все решающие действия "самого выдающегося европейского политика" премьер-министра Польши Дональда Туска.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, польша, украина, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА, Владимир Путин
"Все решит Путин". В Польше высказались о завершении конфликта на Украине
Gazeta: не Украина и не США решают, когда и чем закончится конфликт
МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ.
Завершение конфликта на Украине приближается, что заставит Москву занять более жесткую позицию, говорится
в материале польского издания Gazeta.
В статье описывается план "мира за 100 дней", который якобы разрабатывается в украинских правительственных кругах. Однако официально это отрицается. Согласно изданию, данный план предусматривает замораживание линии фронта, признание потерянных территорий и отказ от претензий на них, вывод вооруженных сил Украины из Курска, запрет на вступление в НАТО и допуск пророссийских партий к выборам, а также быстрое вступление в ЕС и финансовую поддержку со стороны Запада.
"Не Украина и не США решают, когда и чем закончится конфликт. Это решает Путин. Все козыри у него на руках", - заметил один из комментаторов с ником gggg9651.
Читатели издания заметили, что Украина как государство перестала существовать после двух переворотов - бескровного и кровавого в 2014 году. Украина разорвала свою собственную конституцию под влиянием США и продалась им.
Некоторые комментаторы иронично заметили, что все решающие действия "самого выдающегося европейского политика" премьер-министра Польши Дональда Туска.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Польша предложила ввести 16-й пакет санкций против России