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В РАНХиГС рассказали о росте средней пенсии - 31.01.2025, ПРАЙМ
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В РАНХиГС рассказали о росте средней пенсии
В РАНХиГС рассказали о росте средней пенсии - 31.01.2025, ПРАЙМ
В РАНХиГС рассказали о росте средней пенсии
Размер средней пенсии в России увеличится на 2,1 тысячи рублей после индексации выплат на уровень фактической инфляции по итогам прошлого года, рассказал РИА... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T03:02+0300
2025-01-31T03:02+0300
экономика
россия
москва
рф
владимир путин
ранхигс
росстат
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Размер средней пенсии в России увеличится на 2,1 тысячи рублей после индексации выплат на уровень фактической инфляции по итогам прошлого года, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. "Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3%, как предполагалось, а 9,5%... В итоге средний размер страховых пенсий составит порядка 24550 рублей, а не 24059 рублей, как предполагалось ранее. В конце 2024 года средняя страховая пенсия составляла 22,4 тысячи рублей, так что рост составит порядка 2100 рублей", - сказал Ляшок. Он отметил, что для учета недоиндексации пенсий в январе, в феврале пенсионерам сделают специальную доплату. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. По поручению президента РФ Владимира Путина пенсии в стране будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Владимир Путин, РАНХиГС, Росстат, РОССТАТ
03:02 31.01.2025
 
В РАНХиГС рассказали о росте средней пенсии

Эксперт Ляшок: средняя пенсия в России увеличится на 2,1 тысячи рублей

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Размер средней пенсии в России увеличится на 2,1 тысячи рублей после индексации выплат на уровень фактической инфляции по итогам прошлого года, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
"Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3%, как предполагалось, а 9,5%... В итоге средний размер страховых пенсий составит порядка 24550 рублей, а не 24059 рублей, как предполагалось ранее. В конце 2024 года средняя страховая пенсия составляла 22,4 тысячи рублей, так что рост составит порядка 2100 рублей", - сказал Ляшок.
Он отметил, что для учета недоиндексации пенсий в январе, в феврале пенсионерам сделают специальную доплату.
Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%. При этом с 1 января страховые пенсии уже были увеличены на прогнозный уровень инфляции в 7,3%. По поручению президента РФ Владимира Путина пенсии в стране будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФВладимир ПутинРАНХиГСРосстатРОССТАТ
 
 
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