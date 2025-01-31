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Названы регионы, жители которых предпочитают агрессивную езду

Названы регионы, жители которых предпочитают агрессивную езду - 31.01.2025, ПРАЙМ

Названы регионы, жители которых предпочитают агрессивную езду

Жители Воронежской области, Татарстана и Якутии больше других жителей РФ предпочитают агрессивную езду на автомобиле, свидетельствуют итоги исследования,... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T06:56+0300

2025-01-31T06:56+0300

2025-01-31T06:56+0300

бизнес

россия

общество

татарстан

якутия

владивосток

дром

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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – ПРАЙМ. Жители Воронежской области, Татарстана и Якутии больше других жителей РФ предпочитают агрессивную езду на автомобиле, свидетельствуют итоги исследования, проведенного автомобильным порталом "Дром". Автомобильный сайт Дром провел всероссийское исследование среди пользователей, в результате которого выяснил, какой стиль вождения предпочитают водители в разных регионах России. В нем приняли участие почти 12 тысяч человек. "В пятерку регионов России, где водители предпочитают "погонять", входят водители Воронежской области (37%), Татарстана (36%), Якутии (32%), Югры и Ростовской области — по 31% автовладельцев выбрали этот вариант ответа", - говорится в сообщении. По данным портала, в целом по стране агрессивный стиль вождения предпочитают 27% водителей. Большинство (73%) автовладельцев страны ответили, что ездят по дорогам спокойно. Спокойный стиль вождения больше предпочитают водители Нижегородской области (77%), а также Краснодарского края, Амурской и Московской области — по 76%. В Забайкалье и Башкирии автовладельцы также предпочитают спокойную езду — 75% водителей выбрали этот вариант ответов.

татарстан

якутия

владивосток

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , татарстан, якутия, владивосток, дром