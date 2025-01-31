https://1prime.ru/20250131/regiony-854575541.html
Названы регионы, жители которых предпочитают агрессивную езду
Названы регионы, жители которых предпочитают агрессивную езду - 31.01.2025, ПРАЙМ
Названы регионы, жители которых предпочитают агрессивную езду
Жители Воронежской области, Татарстана и Якутии больше других жителей РФ предпочитают агрессивную езду на автомобиле, свидетельствуют итоги исследования,... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T06:56+0300
2025-01-31T06:56+0300
2025-01-31T06:56+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – ПРАЙМ. Жители Воронежской области, Татарстана и Якутии больше других жителей РФ предпочитают агрессивную езду на автомобиле, свидетельствуют итоги исследования, проведенного автомобильным порталом "Дром".
Автомобильный сайт Дром провел всероссийское исследование среди пользователей, в результате которого выяснил, какой стиль вождения предпочитают водители в разных регионах России. В нем приняли участие почти 12 тысяч человек.
"В пятерку регионов России, где водители предпочитают "погонять", входят водители Воронежской области (37%), Татарстана (36%), Якутии (32%), Югры и Ростовской области — по 31% автовладельцев выбрали этот вариант ответа", - говорится в сообщении.
По данным портала, в целом по стране агрессивный стиль вождения предпочитают 27% водителей. Большинство (73%) автовладельцев страны ответили, что ездят по дорогам спокойно. Спокойный стиль вождения больше предпочитают водители Нижегородской области (77%), а также Краснодарского края, Амурской и Московской области — по 76%. В Забайкалье и Башкирии автовладельцы также предпочитают спокойную езду — 75% водителей выбрали этот вариант ответов.
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Названы регионы, жители которых предпочитают агрессивную езду
Дром: Воронежская область, Татарстан и Якутия больше других предпочитают агрессивную езду
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – ПРАЙМ. Жители Воронежской области, Татарстана и Якутии больше других жителей РФ предпочитают агрессивную езду на автомобиле, свидетельствуют итоги исследования, проведенного автомобильным порталом "Дром".
Автомобильный сайт Дром провел всероссийское исследование среди пользователей, в результате которого выяснил, какой стиль вождения предпочитают водители в разных регионах России. В нем приняли участие почти 12 тысяч человек.
"В пятерку регионов России, где водители предпочитают "погонять", входят водители Воронежской области (37%), Татарстана (36%), Якутии (32%), Югры и Ростовской области — по 31% автовладельцев выбрали этот вариант ответа", - говорится в сообщении.
По данным портала, в целом по стране агрессивный стиль вождения предпочитают 27% водителей. Большинство (73%) автовладельцев страны ответили, что ездят по дорогам спокойно. Спокойный стиль вождения больше предпочитают водители Нижегородской области (77%), а также Краснодарского края, Амурской и Московской области — по 76%. В Забайкалье и Башкирии автовладельцы также предпочитают спокойную езду — 75% водителей выбрали этот вариант ответов.