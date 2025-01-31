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Топ-менеджеров "Роснано" заподозрили в злоупотреблении полномочиями - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Топ-менеджеров "Роснано" заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Топ-менеджеров "Роснано" заподозрили в злоупотреблении полномочиями - 31.01.2025, ПРАЙМ
Топ-менеджеров "Роснано" заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Троих сотрудников "Роснано" задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом говорится в заявлении,... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T09:25+0300
2025-01-31T09:26+0300
финансы
роснано
мвд
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Троих сотрудников "Роснано" задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД Медиа."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ. Его фигурантами стали сотрудники ООО "УК "Роснано", трое из которых задержаны, а также другие лица. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники ГУЭБиПК МВД России", - сказанов в тексте сообщения.По версии следствия, в 2017 году высокопоставленные чиновники внутри компании "Роснано" переклассифицировали финансовые обязательства, чтобы сокрыть неудовлетворительные результаты своей хозяйственной деятельности. Они предоставили искаженные данные, чтобы создать обманчивую картину положительного финансового состояния компании.Это позволило им избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий и получить дополнительное финансирование. В результате, правительству пришлось выделить более 43 миллиардов рублей на поддержку "Роснано" в 2022-2024 годах.В связи с этим, заместитель руководителя, исполнительный директор, управляющий директор по финансам и директор по бухгалтерскому учету, налогообложению и отчетности были задержаны на территории Москвы и Московской области.
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финансы, роснано, мвд
Финансы, Роснано, МВД
09:25 31.01.2025 (обновлено: 09:26 31.01.2025)
 
Топ-менеджеров "Роснано" заподозрили в злоупотреблении полномочиями

МВД: топ-менеджеры "Роснано" задержаны за злоупотребление полномочиями

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Троих сотрудников "Роснано" задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВД Медиа.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ. Его фигурантами стали сотрудники ООО "УК "Роснано", трое из которых задержаны, а также другие лица. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники ГУЭБиПК МВД России", - сказанов в тексте сообщения.
По версии следствия, в 2017 году высокопоставленные чиновники внутри компании "Роснано" переклассифицировали финансовые обязательства, чтобы сокрыть неудовлетворительные результаты своей хозяйственной деятельности. Они предоставили искаженные данные, чтобы создать обманчивую картину положительного финансового состояния компании.
Это позволило им избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий и получить дополнительное финансирование. В результате, правительству пришлось выделить более 43 миллиардов рублей на поддержку "Роснано" в 2022-2024 годах.
В связи с этим, заместитель руководителя, исполнительный директор, управляющий директор по финансам и директор по бухгалтерскому учету, налогообложению и отчетности были задержаны на территории Москвы и Московской области.
Логотип Роснано - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2025
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ФинансыРоснаноМВД
 
 
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