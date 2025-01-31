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Россия вдвое сократила импорт молока и сливок из Казахстана - 31.01.2025, ПРАЙМ
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Россия вдвое сократила импорт молока и сливок из Казахстана
Россия вдвое сократила импорт молока и сливок из Казахстана - 31.01.2025, ПРАЙМ
Россия вдвое сократила импорт молока и сливок из Казахстана
Россия в январе-ноябре прошлого года импортировала из Казахстана 1,36 тысячи тонн несгущенного молока и сливок, вдвое сократив закупки по сравнению с... | 31.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-31T04:17+0300
2025-01-31T04:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
казахстан
москва
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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года импортировала из Казахстана 1,36 тысячи тонн несгущенного молока и сливок, вдвое сократив закупки по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики. Отрицательной динамикой поставок отличились также сгущенные молоко и сливки и они же, но с добавлением сахара - однако, в этой категории просадка была не столь заметной, снижение по сравнению с 2023 годом составило 23,7% (до 838,6 тонны). При этом Россия для обеих товарных категорий является крупнейшим покупателем у Казахстана - на страну приходится 53% экспорта несгущенного и 66,4% - сгущенного или подслащенного молока и сливок. Довольно заметно по сравнению с 2023 годом Россия нарастила у южного соседа закупки сыра и творога - на 38% до 2,84 тысячи тонн. Здесь Россия также является для страны крупнейшим торговым партнером - на нее приходится 76% казахского экспорта.
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россия, мировая экономика, казахстан, москва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, МОСКВА
04:17 31.01.2025
 
Россия вдвое сократила импорт молока и сливок из Казахстана

Россия вдвое сократила импорт несгущенного молока и сливок из Казахстана

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МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года импортировала из Казахстана 1,36 тысячи тонн несгущенного молока и сливок, вдвое сократив закупки по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики.
Отрицательной динамикой поставок отличились также сгущенные молоко и сливки и они же, но с добавлением сахара - однако, в этой категории просадка была не столь заметной, снижение по сравнению с 2023 годом составило 23,7% (до 838,6 тонны).
При этом Россия для обеих товарных категорий является крупнейшим покупателем у Казахстана - на страну приходится 53% экспорта несгущенного и 66,4% - сгущенного или подслащенного молока и сливок.
Довольно заметно по сравнению с 2023 годом Россия нарастила у южного соседа закупки сыра и творога - на 38% до 2,84 тысячи тонн. Здесь Россия также является для страны крупнейшим торговым партнером - на нее приходится 76% казахского экспорта.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНМОСКВА
 
 
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