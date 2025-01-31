https://1prime.ru/20250131/rossija-854574340.html

Россия вдвое сократила импорт молока и сливок из Казахстана

Россия вдвое сократила импорт молока и сливок из Казахстана - 31.01.2025, ПРАЙМ

Россия вдвое сократила импорт молока и сливок из Казахстана

Россия в январе-ноябре прошлого года импортировала из Казахстана 1,36 тысячи тонн несгущенного молока и сливок, вдвое сократив закупки по сравнению с... | 31.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-31T04:17+0300

2025-01-31T04:17+0300

2025-01-31T04:17+0300

экономика

россия

мировая экономика

казахстан

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854574340.jpg?1738286242

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года импортировала из Казахстана 1,36 тысячи тонн несгущенного молока и сливок, вдвое сократив закупки по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики. Отрицательной динамикой поставок отличились также сгущенные молоко и сливки и они же, но с добавлением сахара - однако, в этой категории просадка была не столь заметной, снижение по сравнению с 2023 годом составило 23,7% (до 838,6 тонны). При этом Россия для обеих товарных категорий является крупнейшим покупателем у Казахстана - на страну приходится 53% экспорта несгущенного и 66,4% - сгущенного или подслащенного молока и сливок. Довольно заметно по сравнению с 2023 годом Россия нарастила у южного соседа закупки сыра и творога - на 38% до 2,84 тысячи тонн. Здесь Россия также является для страны крупнейшим торговым партнером - на нее приходится 76% казахского экспорта.

казахстан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, казахстан, москва